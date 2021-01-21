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    Польща виявила у себе «британський» штам Covid-19

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    У світі на 21 січня коронавірус зафіксований у понад 97 млн. осіб - Польща виявила у себе «британський» штам Covid-19
    У світі на 21 січня коронавірус зафіксований у понад 97 млн. осіб
    Фото з відкритих джерел

    Наступного тижня в Польщі розпочнеться загальнопольське дослідження, що допоможе у визначенні масштабів наявності «британського» штаму коронавірусу

    У Польщі зафіксовано перший випадок інфікування так званим «британським» штамом Covid-19 і Малопольському воєводстві Польщі (південь країни). Інформацію у Твіттері польської медичної лабораторії genXone SA підтвердило МОЗ Польщі.

    «Лабораторія genXone ідентифікувала «британський» штам коронавірусу B.1.1.7 в інфікованого з Малопольського воєводства», ‒ йдеться в повідомленні лабораторії.

    Речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич підтвердив, що інформацію про виявлення першого випадку «британського» штаму коронавірусу в Польщі передано до Міжнародної системи звітності про розповсюдження вірусу (GISAID).

    За його словами, на наступному тижні в Польщі розпочнеться загальнопольське дослідження, яке має допомогти у визначенні масштабів наявності «британського» штаму коронавірусу в країні та можливих його наслідків.

    Як повідомлялося, «британський» штам коронавірусу, який уперше зафіксовано у Великій Британії у грудні, є удвічі заразнішим, ніж домінуючий різновид коронавірусу.

    Нагадаємо, у світі станом на 21 січня коронавірус зафіксували у понад 97,3 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2 млн осіб, а одужали від хвороби 69,8 млн людей.

    Теги: Польща хвороби вірус коронавірус
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