Польща виявила у себе «британський» штам Covid-19

У світі на 21 січня коронавірус зафіксований у понад 97 млн. осіб

Наступного тижня в Польщі розпочнеться загальнопольське дослідження, що допоможе у визначенні масштабів наявності «британського» штаму коронавірусу

У Польщі зафіксовано перший випадок інфікування так званим «британським» штамом Covid-19 і Малопольському воєводстві Польщі (південь країни). Інформацію у Твіттері польської медичної лабораторії genXone SA підтвердило МОЗ Польщі.

«Лабораторія genXone ідентифікувала «британський» штам коронавірусу B.1.1.7 в інфікованого з Малопольського воєводства», ‒ йдеться в повідомленні лабораторії.

Речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич підтвердив, що інформацію про виявлення першого випадку «британського» штаму коронавірусу в Польщі передано до Міжнародної системи звітності про розповсюдження вірусу (GISAID).

За його словами, на наступному тижні в Польщі розпочнеться загальнопольське дослідження, яке має допомогти у визначенні масштабів наявності «британського» штаму коронавірусу в країні та можливих його наслідків.

Як повідомлялося, «британський» штам коронавірусу, який уперше зафіксовано у Великій Британії у грудні, є удвічі заразнішим, ніж домінуючий різновид коронавірусу.

Нагадаємо, у світі станом на 21 січня коронавірус зафіксували у понад 97,3 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 2 млн осіб, а одужали від хвороби 69,8 млн людей.