Перші візитери Адміністрації нового президента: хто приходив до Зеленського і навіщо

За тиждень після інавгурації президента Володимира Зеленського на Банкову приходили директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, актори Студії «Квартал 95» Юрій Корявченков і Міка Фаталов та імениті телевізійники: голова правління Національної суспільної телекомпанії Зураб Аласанія, гендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко та ведучий телеканалу NewsOne Василь Голованов.

Всі вони відвідували АП у першій половині дня та заходили через відкритий вхід з вулиці Лютеранської, йдеться у репортажі програми Наші гроші з Денисом Бігусом.

24-го травня з Адміністрації вийшов телеведучий та генеральний продюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов. За його словами, він відвідав офіс нового президента з особистих питань. Василь Голованов - також автор піар-фільму про депутата від Блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка. Знімав фільм телепродакшн GOODMEDIA, керівником та засновником якого донедавна був Кирило Тимошенко - наймолодший заступник глави Адміністрації президента Зеленського. Нині компанія змінила керівника, однак її власником досі лишається Тимошенко.