Перші візитери Адміністрації нового президента: хто приходив до Зеленського і навіщо
Всі гості Банкової відвідували Адміністрацію президента у першій половині дня та заходили з вулиці Лютеранської
За тиждень після інавгурації президента Володимира Зеленського на Банкову приходили директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник, голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, актори Студії «Квартал 95» Юрій Корявченков і Міка Фаталов та імениті телевізійники: голова правління Національної суспільної телекомпанії Зураб Аласанія, гендиректор телеканалу «1+1» Олександр Ткаченко та ведучий телеканалу NewsOne Василь Голованов.
Всі вони відвідували АП у першій половині дня та заходили через відкритий вхід з вулиці Лютеранської, йдеться у репортажі програми Наші гроші з Денисом Бігусом.
24-го травня з Адміністрації вийшов телеведучий та генеральний продюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов. За його словами, він відвідав офіс нового президента з особистих питань. Василь Голованов - також автор піар-фільму про депутата від Блоку Петра Порошенка Ігоря Кононенка. Знімав фільм телепродакшн GOODMEDIA, керівником та засновником якого донедавна був Кирило Тимошенко - наймолодший заступник глави Адміністрації президента Зеленського. Нині компанія змінила керівника, однак її власником досі лишається Тимошенко.
29 травня до Адміністрації прийшли голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (телеканал UA:Перший) Зураб Аласанія та генеральний директор телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко. Аласанія прийшов на зустріч з Кирилом Тимошенком - поговорити щодо подальшої роботи та фінансування каналу. Олександр Ткаченко говорити журналістам, до кого він йде, відмовився. 9 червня Ткаченко опинився у першій десятці списку партії Зеленського «Слуга народу», яка братиме участь у парламентських виборах.
Окрім медійників, Адміністрацію президента відвідали екс-колеги Зеленського по Студії «Квартал 95» - актори Юрій Корявченков та Міка Фаталов.
28 травня на зустріч президента з представниками МВФ приходили перший заступник міністра економічного розвитку та торгівлі Максим Нефьодов, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк та виконавчий директор міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко. У той же день Данилюк і Устенко посіли офіційні посади - Данилюк став секретарем Ради Нацбезпеки та оборони, а Устенко - радником Зеленського.
Приходили до Адміністрації й неофіційні представники команди президента - екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус та нардеп Сергій Лещенко. 12 червня Абромавичуса президент призначив членом Наглядової ради державного концерну «Укроборонпром».
24 травня «на робочу нараду» прийшов голова Служби безпеки України Василь Грицак. За 4 дні до того очільник силового відомства подав у відставку - за його словами, проконсультувати з усіх важливих питань він може призначеного Зеленським заступника голови СБУ Івана Баканова. Поки ж Верховна Рада не проголосувала за відставку, Грицак офіційно пішов у відпустку. Його обов’язки виконує Баканов.
7 червня до Адміністрації навідався чинний голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. За його словами, на зустріч із Рябошапкою, - обговорити нюанси закону «Про Вищий антикорупційний суд».
«Сама ідея Антикорупційного суду, який є відносно невеликою судовою інстанцією - щоби ці складні резонансні справи, топ-корупція розглядалася саме в цьому (суді – ред.) і щоб колегії суддів не мали великого навантаження, щоб наші справи читалися не по півтора року, а за декілька днів чи тижнів, і ця справа рухалася набагато швидше», - сказав журналістам Ситник.
За 20 хвилин після його візиту до Адміністрації прийшла новообрана голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, однак пояснювати журналістам мету свого візиту вона не стала.
29-го травня на зустріч з Андрієм Богданом прийшов екс-радник президента Порошенка Ігор Уманський. Він розповів журналістам, що говорив з Богданом щодо отримання посади за нової влади, однак це поки тільки на стадії переговорів.
Близько 21:00 до АП заїжджав діючий депутат парламентської фракції Народний фронт Павло Унгурян. Сказав, прийшов, аби запросити працівників Адміністрації президента на Національний молитовний сніданок. Можливі перемовини щодо призначення на посаду в нову політичну команду Унгурян заперечив.