Довибори на двох округах: спостерігачі фіксують слабку явку

«Чесно» повідомили про порушення на дільницях

Спостерігачі руху «Чесно» повідомили про порушення на дільницях

На обох округах, на Донеччині та Франківщині, спостерігається неприхована агітація

Спостерігачі громадського руху «Чесно» говорять про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах.

Про це йдеться на сторінці організації у мережі Facebook.

«День виборів на Донеччині та Франківщині. Явка поки незначна», – повідомили спостерігачі.

Окрім того, «Чесно» фіксує агітацію по обох округах.

Зазначається, що політики свідомо використовують кольори і шрифти, впізнавані для виборців.

«Є й агітація, яку просто не зняли комунальники, ми її теж встигли пофотографувати. Також на обох округах на деяких дільницях біографії кандидатів висять не в алфавітному порядку», – резюмували спостерігачі.

Як повідомлялося, сьогодні, 27 березня, «день тиші», коли заборонена будь-яка агітація.

Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 50 (Донецька область) після дострокового припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна.

У березні ЦВК оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 12 кандидатам у народні депутати України.

Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.