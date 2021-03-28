Довибори на двох округах: спостерігачі фіксують слабку явку
На обох округах, на Донеччині та Франківщині, спостерігається неприхована агітація
Спостерігачі громадського руху «Чесно» говорять про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах.
Про це йдеться на сторінці організації у мережі Facebook.
«День виборів на Донеччині та Франківщині. Явка поки незначна», – повідомили спостерігачі.
Окрім того, «Чесно» фіксує агітацію по обох округах.
Зазначається, що політики свідомо використовують кольори і шрифти, впізнавані для виборців.
«Є й агітація, яку просто не зняли комунальники, ми її теж встигли пофотографувати. Також на обох округах на деяких дільницях біографії кандидатів висять не в алфавітному порядку», – резюмували спостерігачі.
Як повідомлялося, сьогодні, 27 березня, «день тиші», коли заборонена будь-яка агітація.
Центральна виборча комісія призначила на 28 березня 2021 року проміжні вибори народного депутата України в ОВО № 50 (Донецька область) після дострокового припинення повноважень нардепа Руслана Требушкіна.
У березні ЦВК оголосила попередження за порушення термінів відкриття рахунків виборчих фондів 12 кандидатам у народні депутати України.
Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.