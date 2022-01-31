Коронавірус у Раді: Стефанчук назвав кількість хворих та звернувся до нардепів

Руслан Стефанчук звернувся до нардепів із проханням залишатися в Києві та працювати в комітетах

Завтра відкривається нова сесія парламенту, а далі буде два тижні роботи народних депутатів в комітетах парламенту

На коронавірус захворіли 28 народних депутатів та 78 працівників апарату Верховної Ради. Про це повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук після засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

«По тій інформації, яка є в мене, станом на сьогодні 28 народних депутатів і 78 працівників апарату захворіли. Але цифри ще уточнюються, бо початок дня, і не виключаю, що вони можуть бути більші», – сказав спікер Ради.

Стефанчук нагадав, що завтра відкривається нова сесія парламенту, а далі буде два тижні роботи народних депутатів в комітетах парламенту. Голова Верховної Ради звернувся до нардепів із проханням залишатися в Києві та працювати в комітетах.

Також завтра у Раді чекають президента Володимира Зеленського.

Раніше стало відомо, що Рада цього тижня працюватиме дистанційно. Станом 27 січня лише в одній фракції «Слуга народу» Cоvid-19 виявлено ще у шести народних депутатів. Загалом хворіло 23 депутати фракції.

Також депутати повідомили, що Верховна Рада планує найближчим часом перейти на дистанційну роботу в комітетах через велику захворюваність серед народних депутатів та працівників парламенту.

До слова, Covid-штам «Омікрон» виявлено вже у 20 областях. Нагадаємо, за минулу добу, 30 січня, в Україні зафіксовано 22 026 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

Голова МОЗ прогнозує 60 тис. заражень коронавірусом на добу вже в лютому.