Нардепи заговорили в Раді англійською. Спікеру не сподобалось (відео)

Нардепи вийшли до трибуни з прапорами США, Великої Британії, Канади, Естонії, Туреччини, Литви, Польщі, Чехії, Данії

Депутати звернулися до західних партнерів зі словами подяки за підтримку України

Сьогодні, 1 лютого, до трибуни Верховної Ради вийшла група депутатів із прапорами західних країн-союзників України.

Нардепи від «Європейської солідарності», «Голосу», групи «Довіра» вийшли до трибуни з прапорами США, Великої Британії, Канади, Естонії, Туреччини, Литви, Польщі, Чехії, Данії, щоб подякувати союзникам за зброю і дипломатичну підтримку.

Їхня спільна заява тривала трохи більше чотирьох хвилин. Останніми виступали Софія Федина і Соломія Бобровська, які виголосили свої промови англійською мовою, через що у залі почався шум і обурення.

Спікер Ради Руслан Стефанчук зробив зауваження, зазначивши, що виступати в Раді треба державною мовою. Після цього нардепи розійшлися по місцях.

Зазначимо, Зеленського зустрів у Раді неприємний банер (фото). Сьогодні, 1 лютого, відкрилася сьома сесія Верховної Ради ІХ скликання. Перед нардепами, зокрема, виступив президент Володимир Зеленський.

Також у Раді Зеленський підписав указ про збільшення грошового забезпечення військових та нові бригади ЗСУ.

Зазначимо, вранці у Києві ФОПи вийшли на акцію протесту. Під Радою посилена охорона (фото).

Напередодні спікер Ради Стефанчук назвав кількість хворих та звернувся до нардепів. Також стало відомо, що Рада цього тижня працюватиме дистанційно.

Станом 27 січня лише в одній фракції «Слуга народу» Cоvid-19 виявлено ще у шести народних депутатів. Загалом хворіло 23 депутати фракції.

Також депутати повідомили, що Верховна Рада планує найближчим часом перейти на дистанційну роботу в комітетах через велику захворюваність серед народних депутатів та працівників парламенту.