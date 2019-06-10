Під адміністрацією Зеленського відбулась акція «Ні капітуляції!» (відео)



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Фото: Главком

Сотні людей прийшли ввечері на Банкову на акцію, яку влаштували ветерани і волонтери

Сьогодні близько 19 години, у столиці на вулиці Банковій, що біля Адміністрації президента розпочалась акція «Ні капітуляції!».

Акції проходять по всій Україні – в Одесі, Харкові, Львові, Тернополі та інших містах.

Присутні вимагають від Зеленського відкритості «дорожньої карти» щодо Мінських перемовин, а також ввести ветеранів в робочу групу із розробки умов переговорів в Мінську.

Як зазначають організатори мирного протесту, вони вимагають «припинити капітулянтські заяви» від команди шостого президента Володимира Зеленського та відправити у відставку керівника АП Андрія Богдана, а разом з ним і прессекретаря президента Юлію Мендель, «яка озвучує проросійські меседжі».

Мітингарі вигукують «Ні капітуляції! Слава нації!». Нагадаємо, прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі одного з телеканалів розповіла про те, що наші військові ведуться на провокації, і як наслідок обстрілюють будинки з цивільними людьми. Так вона прокоментувала ініціативу української сторони на переговорах у Мінську припинити вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. «Про що конкретно йшлося. Про те, що дуже часто українські військові потрапляють у провокації, коли стріляють з житлового будинку, з дитсадка, з школи, з лікарні, з будь-якого місця, де перебувають цивільні люди. Так, цивільні. І після цього починається обстріл цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, наші українці. І, власне, йшлося про те, що би не піддаватися провокаціям», - завила Мендель.

Нагадаємо, останній артобстріл на Донбасі президент України Володимир Зеленський назвав втратою Росією контролю над бойовиками. «Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», - заявив президент.

Як повідомлялось, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків загинули двоє бійців «Азова», ще восьмеро дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.