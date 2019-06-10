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    Під адміністрацією Зеленського відбулась акція «Ні капітуляції!» (відео)

    • Розсилка
    Під адміністрацією Зеленського відбулась акція «Ні капітуляції!» (відео)
    Фото: Главком

    Сотні людей прийшли ввечері на Банкову на акцію, яку влаштували ветерани і волонтери

    Сьогодні близько 19 години, у столиці на вулиці Банковій, що біля Адміністрації президента розпочалась акція «Ні капітуляції!».  

    Акції проходять по всій Україні – в Одесі, Харкові, Львові, Тернополі та інших містах.

    Присутні вимагають від Зеленського відкритості «дорожньої карти» щодо Мінських перемовин, а також ввести ветеранів в робочу групу із розробки умов переговорів в Мінську.

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    Під адміністрацією Зеленського відбулась акція «Ні капітуляції!» (відео)
    Під адміністрацією Зеленського відбулась акція «Ні капітуляції!» (відео)
    Під адміністрацією Зеленського відбулась акція «Ні капітуляції!» (відео)
    Під адміністрацією Зеленського відбулась акція «Ні капітуляції!» (відео)
    Під адміністрацією Зеленського відбулась акція «Ні капітуляції!» (відео)
    Під адміністрацією Зеленського відбулась акція «Ні капітуляції!» (відео)
    Під адміністрацією Зеленського відбулась акція «Ні капітуляції!» (відео)

    Як зазначають організатори мирного протесту, вони вимагають «припинити капітулянтські заяви» від команди шостого президента Володимира Зеленського та відправити у відставку керівника АП Андрія Богдана, а разом з ним і прессекретаря президента Юлію Мендель, «яка озвучує проросійські меседжі».

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    Мітингарі вигукують «Ні капітуляції! Слава нації!». Нагадаємо, прессекретарка президента Юлія Мендель в ефірі одного з телеканалів розповіла про те, що наші військові ведуться на провокації, і як наслідок обстрілюють будинки з цивільними людьми. Так вона прокоментувала ініціативу української сторони на переговорах у Мінську припинити вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. «Про що конкретно йшлося. Про те, що дуже часто українські військові потрапляють у провокації, коли стріляють з житлового будинку, з дитсадка, з школи, з лікарні, з будь-якого місця, де перебувають цивільні люди. Так, цивільні. І після цього починається обстріл цього будинку. Таким чином гинуть наші люди, наші українці. І, власне, йшлося про те, що би не піддаватися провокаціям», - завила Мендель.

    Нагадаємо, останній артобстріл на Донбасі президент України Володимир Зеленський назвав втратою Росією контролю над бойовиками«Кричуще порушення мінських угод – застосування артилерії – свідчить, щонайменше, про часткову втрату управління та контролю над найманцями. Ми сподіваємося, що російська сторона відновить контроль над цими підрозділами», - заявив президент.

    Як повідомлялось, упродовж 7 червня ситуація на Донбасі загострилася, внаслідок обстрілів бойовиків загинули двоє бійців «Азова», ще восьмеро дістали поранення. За 6 червня загинули двоє військових, двоє дістали поранення.

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