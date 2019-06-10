Зеленський хоче звільнити усіх голів обласних адміністрацій



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Мендель каже, що зараз «продовжується процес пошуку фахівців, які можуть стати головами облдержадміністрацій»

Шостий президент України Володимир Зеленський наполягає на заміні всіх голів обласних державних адміністрацій, нині триває відбір кандидатів.

Про це заявила прессекретарка глави держави Юлія Мендель під час брифінгу.

«Ми сьогодні чули, що може бути звільнено 13 губернаторів. Насправді президент України наполягає на тому, що повинні бути звільнені всі губернатори», - сказала вона.

За словами речниці, зараз продовжується процес пошуку фахівців, які можуть стати головами облдержадміністрацій.

«Усім відомі критерії нашого відбору - це порядність, професійність, відсутність зв'язків із будь-якими корупційними схемами», - сказала Мендель.

Вона також додала, що відбирати кандидатів на посади голів ОДА допомагають міжнародні HR-компанії.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 5 червня запропонував президенту Володимиру Зеленському звільнити низку голів ОДА. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що пропонується звільнити 13 керівників областей.