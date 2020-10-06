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    Під час церемонії прощання з курсантами знепритомнів солдат

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    На площі Свободи прощалися із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 - Під час церемонії прощання з курсантами знепритомнів солдат
    На площі Свободи прощалися із загиблими в авіакатастрофі Ан-26
    Фото: suspilne.media

    Церемонія прощання проходила на площі Свободи в центрі Харкова

    Сьогодні у Харкові проходила церемонія прощання із загиблими курсантами та членами екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом. Під час церемонії знепритомнів солдат.  

    У трансляції цього не показали, але про це повідомляють журналісти. Військовий стояв у варті біля автобусів, які перевозили труни з загиблими. інших подробиць щодо стану військового не повідомляється. 

    Зазначимо, що у церемонії проводів 25 жертв трагедії взяв участь президент України Володимир Зеленський.

    Церемонія проходила на площі Свободи в центрі Харкова. 

    На площу Свободи виновили труни із загиблими і оголосили 25 імен:

    • Майор Богдан Кишеня
    • Штурман Ашраф Мсуя
    • Прапорщик Євген Іванов
    • Курсант Руслан Шеремет, 133 група ХНУВС
    • Курсант Ростислав Булій, 133 група ХНУВС
    • Курсант Костянтин Зибюк, 133 група ХНУВС
    • Курсант Богдан Матвійчук
    • Курсант Дмитро Студинський, 153 група льотного факультету ХНУВС
    • Курсант Євген Скоробогатько, 153 група льотного факультету ХНУВС
    • Старший лейтенант Олег Козаченко
    • Курсант Микола Микитченко
    • Курсант Дмитро Донець
    • Курсант Олександр Скочко, 133 група ХНУВС
    • Курсант Андрій Померанцев
    • Курсант Володимир Палабін
    • Курсант Олександр Клевець
    • Курсант Роман Корчовскій
    • Курсант Максим Хомячук, 153 група ХНУВС
    • Штурман Олексій Остапенко

    Зі ще одним загиблим, 20-річним курсантом Віталієм Вільховим попрощалися 29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові. Його поховали раніше, оскільки тіло не потрібно було ідентифікувати.

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    Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

    Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

    Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

    Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

    2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.


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