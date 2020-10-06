Під час церемонії прощання з курсантами знепритомнів солдат
Церемонія прощання проходила на площі Свободи в центрі Харкова
Сьогодні у Харкові проходила церемонія прощання із загиблими курсантами та членами екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом. Під час церемонії знепритомнів солдат.
У трансляції цього не показали, але про це повідомляють журналісти. Військовий стояв у варті біля автобусів, які перевозили труни з загиблими. інших подробиць щодо стану військового не повідомляється.
Зазначимо, що у церемонії проводів 25 жертв трагедії взяв участь президент України Володимир Зеленський.
Церемонія проходила на площі Свободи в центрі Харкова.
На площу Свободи виновили труни із загиблими і оголосили 25 імен:
- Майор Богдан Кишеня
- Штурман Ашраф Мсуя
- Прапорщик Євген Іванов
- Курсант Руслан Шеремет, 133 група ХНУВС
- Курсант Ростислав Булій, 133 група ХНУВС
- Курсант Костянтин Зибюк, 133 група ХНУВС
- Курсант Богдан Матвійчук
- Курсант Дмитро Студинський, 153 група льотного факультету ХНУВС
- Курсант Євген Скоробогатько, 153 група льотного факультету ХНУВС
- Старший лейтенант Олег Козаченко
- Курсант Микола Микитченко
- Курсант Дмитро Донець
- Курсант Олександр Скочко, 133 група ХНУВС
- Курсант Андрій Померанцев
- Курсант Володимир Палабін
- Курсант Олександр Клевець
- Курсант Роман Корчовскій
- Курсант Максим Хомячук, 153 група ХНУВС
- Штурман Олексій Остапенко
Зі ще одним загиблим, 20-річним курсантом Віталієм Вільховим попрощалися 29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові. Його поховали раніше, оскільки тіло не потрібно було ідентифікувати.
Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.
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