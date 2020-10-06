Під час церемонії прощання з курсантами знепритомнів солдат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На площі Свободи прощалися із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 Фото: suspilne.media

Церемонія прощання проходила на площі Свободи в центрі Харкова

Сьогодні у Харкові проходила церемонія прощання із загиблими курсантами та членами екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом. Під час церемонії знепритомнів солдат.

У трансляції цього не показали, але про це повідомляють журналісти. Військовий стояв у варті біля автобусів, які перевозили труни з загиблими. інших подробиць щодо стану військового не повідомляється.

Зазначимо, що у церемонії проводів 25 жертв трагедії взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Церемонія проходила на площі Свободи в центрі Харкова.

На площу Свободи виновили труни із загиблими і оголосили 25 імен:

Майор Богдан Кишеня

Штурман Ашраф Мсуя

Прапорщик Євген Іванов

Курсант Руслан Шеремет, 133 група ХНУВС

Курсант Ростислав Булій, 133 група ХНУВС

Курсант Костянтин Зибюк, 133 група ХНУВС

Курсант Богдан Матвійчук

Курсант Дмитро Студинський, 153 група льотного факультету ХНУВС

Курсант Євген Скоробогатько, 153 група льотного факультету ХНУВС

Старший лейтенант Олег Козаченко

Олег Козаченко Курсант Микола Микитченко

Курсант Дмитро Донець

Курсант Олександр Скочко, 133 група ХНУВС

Курсант Андрій Померанцев

Курсант Володимир Палабін

Курсант Олександр Клевець

Курсант Роман Корчовскій

Курсант Максим Хомячук, 153 група ХНУВС

Штурман Олексій Остапенко

Зі ще одним загиблим, 20-річним курсантом Віталієм Вільховим попрощалися 29 вересня на Меморіалі Слави в Харкові. Його поховали раніше, оскільки тіло не потрібно було ідентифікувати.

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.



