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    У Харкові відбулась церемонія прощання з курсантами та екіпажем Ан-26

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    У Харкові відбулась церемонія прощання з курсантами та екіпажем Ан-26
    Фото: suspilne.media

    Церемонія прощання проходить на площі Свободи

    У вівторок, 6 жовтня, в Харкові проходила церемонія прощання із загиблими курсантами та членами екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом.

    У церемонії проводів 25 жертв трагедії бере участь президент України Володимир Зеленський.

    Церемонія проходить на площі Свободи в центрі Харкова, її основна частина розпочнеться о 10:00. Через це перекрито рух транспорту на прилеглих вулицях.

    З 9:30 до 12:00 проїзд транспорту обмежено по вулиці Сумській (від вулиці Жон Мироносиць до проспекту Незалежності), а також по вулиці Трінклера (від проспекту Незалежності до площі Свободи).

    Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

    Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

    Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

    Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

    Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

    2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.

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