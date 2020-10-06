У Харкові відбулась церемонія прощання з курсантами та екіпажем Ан-26



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Фото: suspilne.media

Церемонія прощання проходить на площі Свободи

У вівторок, 6 жовтня, в Харкові проходила церемонія прощання із загиблими курсантами та членами екіпажу літака Ан-26, який розбився під Чугуєвом.

У церемонії проводів 25 жертв трагедії бере участь президент України Володимир Зеленський.

Церемонія проходить на площі Свободи в центрі Харкова, її основна частина розпочнеться о 10:00. Через це перекрито рух транспорту на прилеглих вулицях.

З 9:30 до 12:00 проїзд транспорту обмежено по вулиці Сумській (від вулиці Жон Мироносиць до проспекту Незалежності), а також по вулиці Трінклера (від проспекту Незалежності до площі Свободи).

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі.

2 жовтня стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26.