Катастрофа Ан-26: Командування Повітряних сил опублікувало схему повітряного руху на військовому аеродромі (відео)



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Увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України

Зазначається, що даною схемою керуються в авіації повітряних сил і в усьому світі

Командуванням Повітряних Сил ЗСУ, була оприлюднена візуалізація схеми повітряного руху на військовому аеродромі неподалік Харкова, там також зазначили, що ця схема не є доказовою базою.

Інформацію Командування Повітряних Сил ЗСУ опублікувало в Facebook.

«До Вашої уваги візуалізація схеми повітряного руху на військовому аеродромі, якою керуються в авіації Повітряних Сил і в усьому світі. Підкреслюємо, ця схема не є доказовою базою, але стане корисною для галасливих «експертів», – вказали у повідомленні командування.

«Разом з тим запевняємо, що Повітряні Сили максимально сприяють слідству, надали усі матеріали для експертної оцінки. Закликаємо усіх членів комісій, що розслідують причини трагедії, провести неупереджене, якісне розслідування, аби в майбутньому не допустити таких сумних сторінок в українській історії», – вказують у ЗСУ.

Там також додали, що: «При виконанні польотів «по колу» двох і більше літаків одночасно, керівник польотів на аеродромі вже зі зльоту кожного наступного літака вибирає такий інтервал між ними. Він дозволяє «не заважати» екіпажам один одному і безпечно виконувати свої польотні завдання на ділянках після зльоту, при польоті до другого розвороту і при польоті до »третього», а також при виникненні ускладнених ситуацій в польоті».

Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

28 вересня стало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.

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