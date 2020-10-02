Стали відомі перші дані з «чорних скриньок» Ан-26



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Бортові самописці літака Ан-26 розшифрували

ЗМІ публікують попередню хронологію польоту Ан-26, що розбився на Харківщині

Між доповіддю пілота про готовність до посадки і падінням Ан-26 пройшло близько хвилини. Про це свідчать розшифровки переговорів між командиром екіпажу Богданом Кишенею і керівником польотів Олександром Жуком, пише LB.ua в п'ятницю, 2 жовтня.

На підставі цих даних видання наводить хронологію аварії:

О 20.35 борт здійснив зліт і став на заданий курс відповідно до карти польотів.

О 20.38 під час виконання польоту екіпаж помітив падіння тиску по ВКМ (вимірювач крутного моменту) лівого двигуна. Командир екіпажу Богдан Кишеня доповів про це керівнику польотів Олександру Жуку. За його командою екіпаж припинив виконання польотного завдання і продовжив політ по колу для виконання екстреної посадки.

О 20:41 екіпаж запросив посадку.

О 20:44 льотчик доповів про прохід дальнього приводу і готовність до посадки, отримавши дозвіл керівника польотів - продовжив зниження по гліссаді.

О 20.45, при заході на посадку, літак втратив висоту і зіткнувся з землею на відстані близько 1500 м від злітної смуги аеродрому військової частини. В результаті падіння літака Ан-26Ш сталося загоряння основної частини фюзеляжу.

Відзначається, що в цей момент в повітрі були інший Ан-26 і ще два вертольоти - Мі-2 та Мі-8. Першим на посадку зайшов інший Ан-26Ш, на якому проходили підготовку курсанти транспортної авіації.

Він сів о 20:40, а другий Ан, який згодом розбився, у цей час навіть не пройшов дальній привід і не доповів про готовність до посадки, заявив ректор вишу Олександр Туринський.

Увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий - помер у лікарні від опіків. В'ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

28 вересня стало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.