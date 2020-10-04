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    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)

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    <p>Біля пам&rsquo;ятника у ряд встановили світлини усіх загиблих, біля яких невдовзі з&rsquo;явилися десятки лампадок і квітів</p> - На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)

    Біля пам’ятника у ряд встановили світлини усіх загиблих, біля яких невдовзі з’явилися десятки лампадок і квітів

    Фото: Уніан

    Пам’ять військових і курсантів вшанували їхні сім’ї та близькі на місці падіння літака під Чугуєвом

    У суботу, 3 жовтня, на Харківщині відбулася тригодинна поминальна церемонія за загиблими в авіакатастрофі Ан-26.

    Про це повідомляє «Уніан».

    Зазначається, що пам’ять військових і курсантів вшанували їхні сім’ї та близькі на місці падіння літака під Чугуєвом. Біля пам’ятника у ряд встановили світлини усіх загиблих, біля яких невдовзі з’явилися десятки лампадок і квітів.

    Службу провели військові капелани Харківського гарнізону. На момент проведення заходу рух на трасі Київ-Харків-Довжанський було обмежено.

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    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)
    На Харківщині вшанували загиблих у трагедії Ан-26 (фото)

    Як відомо, увечері 25 вересня на Харківщині при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних сил Збройних сил України. На борту перебували 27 осіб: 7 членів екіпажу та 20 курсантів Харківського національного університету Повітряних сил.

    На місці катастрофи загинули 25 осіб, один курсант – Віталій Вільховий – помер у лікарні від опіків. В’ячеслав Золочевський, у якого діагностували забої, рани та струс мозку, перебуває на лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

    Курсанта В’ячеслава Золочевського, який єдиний вижив у катастрофі літака АН-26 на Харківщині 25 вересня, допитали слідчі Державного бюро розслідувань.

    Прощання із більшістю жертв авіакатастрофи під Чугуєвом відбудеться після ідентифікації тіл.

    Розслідування авіакатастрофи військового літака Ан-26 на Харківщині проводить ДБР. Слідчі вже опитали 40 свідків у справі.

    28 вересня стало відомо, що розшифровка бортових самописців Ан-26, що впав під Чугуєвом, проводиться в Харкові.

    авіакатастрофа пам'ять літак військові Харківщина курсант
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