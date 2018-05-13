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    Під час терористичної атаки в М’янмі бойовики вбили 19 людей

    • Сьогодні, 00:42
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    В групу нападників входили близько 100 бойовиків

    Бойовики Національної визвольної армії Таанг в М’янмі вбили 15 жителів міста і чотирьох співробітників спецслужб.

    Про це повідомляє DW.

    Зокрема, повідомляється, що напад стався рано вранці в суботу, 12 травня, неподалік від міста Мусхэ (штат Шан), який знаходиться біля кордону з Китаєм. В групу нападників входили близько 100 бойовиків.

    Після втручання збройної поліції злочинці покинули місце зіткнень. В уряді М’янми це подія кваліфікували як терористичну атаку. Відповідальність за напад узяло на себе угрупування «Національна визвольна армія Таанг», що складається з бойовиків, які представляють одну з етнічних меншин.

    Як випливає із заяви нападників, вони також обстріляли гральний будинок, який нібито управляється місцевою поліцією, а також військовий пост.

    Це стало актом відплати за напад на базу повстанців.

    армія напад будинок
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