Під час терористичної атаки в М’янмі бойовики вбили 19 людей

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В групу нападників входили близько 100 бойовиків

Бойовики Національної визвольної армії Таанг в М’янмі вбили 15 жителів міста і чотирьох співробітників спецслужб.

Про це повідомляє DW.

Зокрема, повідомляється, що напад стався рано вранці в суботу, 12 травня, неподалік від міста Мусхэ (штат Шан), який знаходиться біля кордону з Китаєм. В групу нападників входили близько 100 бойовиків.

Після втручання збройної поліції злочинці покинули місце зіткнень. В уряді М’янми це подія кваліфікували як терористичну атаку. Відповідальність за напад узяло на себе угрупування «Національна визвольна армія Таанг», що складається з бойовиків, які представляють одну з етнічних меншин.

Як випливає із заяви нападників, вони також обстріляли гральний будинок, який нібито управляється місцевою поліцією, а також військовий пост.

Це стало актом відплати за напад на базу повстанців.