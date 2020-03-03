ЗМІ: новим генпрокурором може стати нардеп від «Слуги народу»



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Сергія Іонушас наразі є заступником голови комітету з питань правоохоронної діяльності

За інформацією ЗМІ, шанси Рябошапки залишити за собою крісло генпрокурора до останнього були високими, але все змінилося після його зустрічі з послами G7

Новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу», заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса.

Про це повідомляє УП з посиланням на джерела в правоохоронних органах й партії «Слуга народу».

За інформацією ЗМІ, шанси Рябошапки залишити за собою крісло генпрокурора до останнього були високими, але все змінилося після його зустрічі з послами G7.

За даними видання, це обурило президента Володимира Зеленського, який остаточно вирішив провести звільнення.

Довідка: Сергій Іонушас – юрист, 1979 року народження, закінчив Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого та Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Т. Шевченка. Працював на керівних посадах у декількох юридичних фірмах. Був довіреною особою Зеленського під час виборів президента у 2019 році.

Нагадаємо, востаннє Рябошапка зустрічався з послами країн «Великої сімки» у січні, тоді вони обговорювали питання розслідування катастрофи літака МАУ в Ірані.

Як відомо, у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

До слова, у середу в Раді має відбутися звіт правоохоронних органів.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

3 березня у фракціі партії «Слуга народу» почали збір підписів за відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Також ЗМІ повідомили, що «Слуги народу» отримали від Офісу Зеленського інструкцію, як вщент розкритикувати уряд та керівників силових органів.