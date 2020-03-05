Відставка Рябошапки: Рада відкрила позачергове засідання (трансляція)



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У залі зареєструвалися 311 народних депутатів України

У Верховній Раді розпочалося позачергове засідання, на якому депутати мають намір ухвалити проєкт постанови №3154 «Про висловлення недовіри Генеральному прокуророві Рябошапці Р. Г.» та відправити його у відставку.

У залі зареєструвались 311 народних депутатів України.

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За словами спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, пропозицію про розгляд постанови про висловлення недовіри Рябошапці ініціювали 158 нардепів. За включення питання до порядку денного проголосували 279 депутатів Верховної Ради.

Як повідомило раніше джерело «Главкома», сьогодні призначення нового генпрокурора не буде. За словами джерела, голосів за відставку Руслана Рябошапки достатньо, але кандидатура нового генпрокурора ще не затверджена. Швидше за все, для цього знадобиться ще одне позачергове засідання.

Також має відбутися профільний комітет, який проведе співбесіду з кандидатом. На сьогодні у разі відставки Рябошапки буде призначений виконувач обов’язків генпрокурора. За штатними функціональними обов’язками це буде перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

Напередодні повідомлялося, що висловлення недовіри генеральному прокурору України призначили на 5 березня. Засідання має розпочатись ввечері о 18:30.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.

Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.



