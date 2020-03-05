У Раді посварилися «слуга» Бужанський і депутатка з «Голосу» Бобровська



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Максим Бужанський досить агресивно відреагував на слова депутатки Соломіїх Бобровської Скріншот з відео

Бобровська заявила про наявність «путінят» у цьому скликанні Ради, а Бужанський звинуватив лідера фракції «Голос» Святослава Вакарчука в комерційних виступах у Білорусі без сплати податку

У Раді сталася словесна перепалка між нардепами Максимом Бужанським від «Слуги народу» і Соломією Бобровською із фракції «Голос».

Бобровська заявила про наявність «путінят» у цьому скликанні Ради, а також запитала у Бужанського, чи знає він, що завдяки Рябошапці відбулися зрушення у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк.

Бужанський у свою чергу звинуватив лідера фракції «Голос» Святослава Вакарчука в комерційних виступах у Білорусі без сплати податку.

Нагадаємо, у Верховній Раді проходить позачергове засідання, на якому депутати мають намір ухвалити проєкт постанови №3154 про висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці та відправити його у відставку.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.

Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.