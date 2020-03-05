«Слуга народу» офіційно називає тільки одного можливого кандидата на заміну Рябошапці



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Новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу», заступника голови комітету з питань правоохоронної діяльності Сергія Іонушаса Фото: facebook.com/sergii.ion

Фракція «Слуги народу» розглядає кандидатом на посаду генпрокурора лише нардепа Іонушаса

Під час засідання фракції «Слуга народу» не прозвучали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Таким чином, фракція «Слуги народу» розглядає кандидатом на посаду генпрокурора лише нардепа Іонушаса.

«Окрім Іонушаса на фракції не звучали інші кандидатури», - повідомив Корнієнко, відповідаючи на питання щодо кандидатів на посаду генерального прокурора.

Зазначимо, раніше джерело в керівництві фракції «Слуга народу» повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в.о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова.

Крім того, президент України Володимир Зеленський прокоментував можливу відставку Руслана Рябошапки з посади генерального прокурора. Глава держави заявив, що Офіс генпрокурора, на його думку, не працює на 100%, тому його керівника необхідно змінювати.

Як повідомило раніше джерело «Главкома», сьогодні призначення нового генпрокурора не буде. За словами джерела, голосів за відставку Руслана Рябошапки достатньо, але кандидатура нового генпрокурора ще не затверджена. Швидше за все, для цього потрібно буде ще одне позачергове засідання.

Також має відбутися профільний комітет, який проведе співбесіду з кандидатом. На сьогодні у разі відставки Рябошапки буде призначений виконувач обов’язків генпрокурора. За штатними функціональними обов’язками це буде перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

Напередодні повідомлялося, що висловлення недовіри генеральному прокурору України призначили на 5 березня. Засідання має розпочатись ввечері о 18:30.

Нагадаємо, 3 березня в парламенті зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.

Як вже відомо, колишній заступник начальника відділу Генеральної прокуратури України Андрій Шевченко 2 березня 2020 року звернувся до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з заявами про кримінальні правопорушення, вчинені генеральним прокурором Русланом Рябошапкою та його першим заступником Віталієм Каськом.

Лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що генерального прокурора Руслана Рябошапку можуть звільнити 5 березня.

Як повідомлялося, новим генеральним прокурором України можуть призначити нардепа від «Слуги народу» Сергія Іонушаса.