Генпрокурор Руслан Рябошапка: Підстав для моєї відставки нема. Це - політичні провокації

Генпрокурор Руслан Рябошапка

«Упевнений у тому, що немає підстав для моєї відставки»

«За більше ніж півроку перебування на посаді, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка, не продемонстрував будь-якої активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави, за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування, а також – щодо топ-чиновників не доведено до завершення, жодного обвинувального акту у таких справах до суду не спрямовано та, як наслідок, вироків судом не винесено».

Це – позиція 180 народних депутатів, більша частина яких належить до пропрезидентської сили «Слуга народу». Вона викладена у пояснювальній записці до постанови парламенту про звільнення діючого Генерального прокурора, яку, очевидно, парламент спробує розглянути завтра.

Напередодні цієї події Рябошапка мав зустріч з послами країн Великої сімки. Ця подія виглядає як підтримка західними дипломатами роботи оновленої Генпрокуратури. Але чи вплине цей факт на позицію Офісу президента, який хоче повністю перетряхнути силовий блок, звільнивши не тільки Генпрокурора, але й голову НАБУ Артема Ситника та міністра оборони. Свою посаду, за чутками, здатен зберегти тільки міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, чий вплив останнім часом лише посилюється.

«Главкому» вдалося записати невелике інтерв’ю з Генеральним прокурором в той момент, коли ще не було відомо, чи запросять його на сьогоднішню зустріч пропрезидентської фракції «Слуга народу» з Володимиром Зеленським, яка має розпочатися за кілька годин.

Пане Руслане сьогодні ви зустрічалися з послами G7. Чи задоволені вони реформами у прокуратурі, що саме вам говорили?

Так, відбулася зустріч, говорили про реформу прокуратури, що ми зробили, які будуть наступні етапи. Так, задоволені.

Зустріч генпрокурора Руслана Рябошапки з послами країн G7

Сьогодні має відбутися засідання фракції «Слуга народу», на якому, можливо, йтиметься про вашу відставку. Вас кликали на це зібрання?

Зараз ми намагаємося з’ясувати, чи було офіційне запрошення. Жодного не було. Принаймні я не можу знайти ні по телефону через приймальню, ні по факсу нічого не приходило. Була в інтернеті лише інформація про те, що буде засідання.

А з президентом ви щодо вашої можливої відставки спілкувалися?

Ні, не спілкувалися.

А коли востаннє, чи задоволений він вашою роботою?

Востаннє спілкувалися в п’ятницю (28 лютого). Але це були суто робочі питання. Мови про мою відставку не було. Ми з ним не говорили про якість нашої роботи (роботи генеральної прокуратури). Думаю, що завтра під час засідання Верховної Ради ми про це дізнаємося (чи продовжуватиме Руслан Рябошапка працювати на посаді Генпрокурора).

Максим Бужанський збирав підписи за вашу відставку. Подейкують, що нібито уже є навіть 180 підписів, що достатньо для розгляду цього питання в парламенті. Ви для себе знайшли відповідь, чому стільки депутатів не задоволені вашою роботою?

Ще більша кількість парламентарів не підтримують (відставку – Ред.). Упевнений у тому, що немає підстав для моєї відставки. Все інше – це політичні провокації.

Ви особисто у Бужанського питали, чому саме зараз він збирав підписи?

Ви подивіться, як він обґрунтовує необхідність мого звільнення у пояснювальній записці (у пояснювальній записці ідеться про те, що не розслідуються кримінальні правопорушення, зокрема корупційні злочини). З Бужанський спілкувався давно, а зараз не спілкувався, про що з ним говорити.

Серед гучних справ, які наразі не доведені до кінця, наприклад, справа Павла Шеремата. Ви не так давно говорили про те, що маєте інформацію по цій справі, яку не могли озвучити. Щось нині змінилося? Коли буде у цій справі результат?

Йде досудове розслідування. Я не можу розкривати його деталі.

Лариса Сарган, прессекретарка колишнього генпрокурора Юрія Луценка на своїй сторінці у Facebook виклала скріншоти нібито з тестувань для прокурорів. Серед завдань: яка добова потреба у вітаміні С для дорослої людини, або про те, в якому напрямку полетить пташеня, яке тільки вчиться літати. Приклади цих завдань – це фейк, чи правда?

Я не знаю, що Сарган там постить. Враховуючи особистість Сарган, там може бути все, що завгодно. Я за нею не слідкую.

Чи збираєтеся ви завтра до парламенту?

Звичайно.

Михайло Глуховський, «Главком»