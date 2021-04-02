Під час затримання поліцією помер 25-річний житель Хмельниччини

Поліція зупинила чоловіка для перевірки пакета, який той отримав поштою

У Старокостянтинові на Хмельниччині під час затримання поліцією помер 25-річний хлопець. Про це повідомляє ДБР.

Інцидент стався ввечері 31 березня. Поліція зупинила чоловіка для перевірки пакета, який той отримав поштою. Хлопець намагався втекти від правоохоронців, а коли його затримали, став скаржитися на погане самопочуття.

«У той час, коли співробітники поліції намагалися надати першу медичну допомогу, перехожі викликали швидку допомогу, проте чоловік помер ще до приїзду медиків. За попередньою інформацією, смерть чоловіка настала внаслідок зупинки серця», - сказано в повідомленні.

Ситуацію попередньо кваліфікували як перевищення службових повноважень поліцейськими, що спричинило тяжкі наслідки. У разі доведення провини правоохоронцям загрожує до десяти років позбавлення волі.

Вилучений пакет відправили на експертизу, але що в ньому було, поки що не уточнюють.

Нагадаємо, що раніше в Миколаєві чоловік помер під час затримання поліцією. Тіло чоловіка направили на проведення експертизи, щоб встановити, чи перебував померлий під дією будь-яких препаратів, і що стало причиною його смерті.