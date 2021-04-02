ДТП у Києві: серед ночі водій напідпитку тікав від поліції (відео)

Намагаючись втекти від переслідування, порушник двічі проїхав на червоний сигнал світлофору

Чергова надзвичайна подія сталася вночі 1 квітня у Дніпровському районі Києва. Патрульні хотіли зупинити чоловіка, який їхав із порушенням правил дорожнього руху, але зловмисник вирішив втекти, повідомляє патрульна поліція Києва.

Почалися перегони з того, що патрульні помітили Audi, який рухався Броварським проспектом без світла. Інспектори одразу увімкнули проблискові маячки, але, побачивши вимоги про зупинку, водій «німця» почав прискорюватись.

Завершилися перегони аварією та евакуйованою до штрафмайданчика автівкою.

Намагаючись втекти від переслідування, порушник двічі проїхав на червоний сигнал світлофору.

Зупинився Audi лише через ДТП на бульварі Верховної Ради. Водій не впорався з керуванням та влетів у паркан.

Інспектори одразу помітили, що водій має ознаки сп'яніння. Результати перевірки на драгері показали 1,79 проміле алкоголю в його крові.

Щодо керманича іномарки склали чималу кількість адмінпротоколів – за порушення ПДР, яке призвело до ДТП, керування машиною у нетверезому стані та невиконання вимог про зупинку. Також поліцейські склали постанову про керування машиною без прав.

Нагадаємо, у Києві 26 березня на проспекті Бандери двоє водіїв влаштували розборки. Один з них дістав ніж та побіг у напрямку іншого, а другий підняв у гору пістолет та вистрелив у повітря. Що стало причиною сварки наразі невідомо. Але у результаті розборок постраждав автомобіль Toyota – чоловіки зачепили його, коли тікали. Поліція оголосила план-перехват.