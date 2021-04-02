На Київщині чоловік намагався задушити дівчину-підлітка (фото)

Чоловік не зміг пояснити співробітникам правоохоронних структур спонтанну агресію на випадкову перехожу

У Білій Церкві поліція затримала 58-річного чоловіка, який намагався задушити 14-річну дівчинку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Як розповіли у пресслужбі Нацполіції, неповнолітню вдалося врятувати випадковим перехожим та 35-річному поліцейському Державної служби охорони.

Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 58-річний чоловік. У його крові зафіксували високий вміст алкоголю – 1,37 проміле.

Він не зміг пояснити співробітникам правоохоронних структур спонтанну агресію на випадкову перехожу. Потерпілою виявилась 14-річна дівчинка. Вона стверджувала, що проходила повз та чула як чоловік сварився зі своєю супутницею.

Психіатрична експертиза визнала чоловіка психічно здоровим та осудним. З дівчинкою все гаразд, медики надали їй необхідну допомогу.

Тим часом, у Києві судитимуть 15 учасників банди, яка брала участь у стрілянині під час спроб перерозподілу пассажирських маршрутів у місті Бровари Київської області.