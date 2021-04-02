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    На Київщині чоловік намагався задушити дівчину-підлітка (фото)

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    Психіатрична експертиза визнала чоловіка психічно здоровим та осудним - На Київщині чоловік намагався задушити дівчину-підлітка (фото)
    Психіатрична експертиза визнала чоловіка психічно здоровим та осудним
    фото: Нацполіція

    Чоловік не зміг пояснити співробітникам правоохоронних структур спонтанну агресію на випадкову перехожу

    У Білій Церкві поліція затримала 58-річного чоловіка, який намагався задушити 14-річну дівчинку. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

    Як розповіли у пресслужбі Нацполіції, неповнолітню вдалося врятувати випадковим перехожим та 35-річному поліцейському Державної служби охорони.

    Поліцейські встановили особу нападника. Ним виявився 58-річний чоловік. У його крові зафіксували високий вміст алкоголю – 1,37 проміле.

    Він не зміг пояснити співробітникам правоохоронних структур спонтанну агресію на випадкову перехожу. Потерпілою виявилась 14-річна дівчинка. Вона стверджувала, що проходила повз та чула як чоловік сварився зі своєю супутницею.

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    На Київщині чоловік намагався задушити дівчину-підлітка (фото)
    На Київщині чоловік намагався задушити дівчину-підлітка (фото)

    Психіатрична експертиза визнала чоловіка психічно здоровим та осудним. З дівчинкою все гаразд, медики надали їй необхідну допомогу.

    Тим часом, у Києві судитимуть 15 учасників банди, яка брала участь у стрілянині під час спроб перерозподілу пассажирських маршрутів у місті Бровари Київської області.

    Теги: Київщина напад поліція чоловік
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