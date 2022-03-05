Ситуація на захопленій ЧАЕС: персонал виснажений, станція в небезпеці

Окупанти десятий день тримають у заручниках персонал ЧАЕС

Люди, які працювали на Чорнобильській АЕС у перший день вторгнення РФ, досі залишаються на станції і дуже виснажені. Про це в ефірі телемарафону повідомив мер Славутича Юрій Фомічев.

«Ми не можемо замінити людей, вони вже десяту добу працюють свою зміну. Вони розділились на дві групи, змінюють один одного, але вони втомилися морально та фізично, емоційно», — розповів Фомічев.

За його словами, це небезпека самого ядерного об'єкта. «Ми говорили про те, що персонал повинен працювати стабільно. Крім того, вся техніка, яка проїжджає через Чорнобильську зону, на колесах вивозить радіоактивний пил на всю територію України далі в напрямку Києва, і вона не зупиняється вже котру добу», — сказав мер.

За його словами, є обмежений зв'язок з тими людьми, але наразі немає гарантованого зеленого коридору для заміни всієї зміни станції.

«Крім того, вібрація, яка відбувається під час руху техніки, а не приведи господь, якщо там почнуться військові дії, то це ще може вплинути і на 4-й енергоблок, у якому є нестабільні конструкції. Я маю на увазі той, який постраждав під час аварії у 1986 році», — сказав Фомічев.

За його словами, обвал нестабільних конструкцій може призвести до викиду радіоактивного пилу великої кількості.

«Люди харчуються обмежено, у них обмежена кількість ліків і їм дуже важко. Їхні рідні і близькі тут, у Славутичі, так само переживають і не знають, що з цим робити», — розповів мер.

Це, за його словами, справжній тероризм. Таких прецедентів у світі не було, щоб було захоплення ядерних об'єктів, атомних електростанцій, додав Фомічев.

Нагадаємо, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС 24 лютого. В Офісі Президента побоювалися, що росіяни можуть викликати провокації на станції.

26 лютого Росія влаштувала над Чорнобилем імітацію повітряного бою. Напередодні у Чорнобилі було зафіксовано перевищення рівня радіації – офіційна інформація.

Окупанти тримають у заручниках працівників Чорнобильської електростанції.