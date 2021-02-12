У Києві таксист на побитій автівці влаштував серйозну ДТП (фото)

Автомобіль таксі вже раніше потрапляв у ДТП

Водій таксі, позбавлений водійського посвідчення, продовжував їздити Києвом

У четвер, 11 лютого, близько 22:00 на перехресті вулиць Щербаківського та Естонської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю водія Renault служби таксі 571, автомобіля Mercedes та автобуса «Богдан».

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

За інформацією свідків аварії, водій таксі чомусь вирішив проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора. На перехресті він протаранив автомобіль Mercedes, який від зіткнення розвернувся та зіткнувся з автобусом.

У ДТП обійшлося без потерпілих.

Через ДТП було ненадовго обмежено рух тролейбусів.

Вдалося з‘ясувати, що у водія таксі вилучено водійське посвідчення через іншу ДТП. Сама автівка побита з усіх сторін.

Як повідомлялося, 10 лютого ввечері на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та Mitsubishi.