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    У Києві таксист на побитій автівці влаштував серйозну ДТП (фото)

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    Автомобіль таксі вже раніше потрапляв у ДТП - У Києві таксист на побитій автівці влаштував серйозну ДТП (фото)
    Автомобіль таксі вже раніше потрапляв у ДТП
    Фото: Київ оперативний

    Водій таксі, позбавлений водійського посвідчення, продовжував їздити Києвом

    У четвер, 11 лютого, близько 22:00 на перехресті вулиць Щербаківського та Естонської сталася дорожньо-транспортна пригода за участю водія Renault служби таксі 571, автомобіля Mercedes та автобуса «Богдан».

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    За інформацією свідків аварії, водій таксі чомусь вирішив проїхати перехрестя на червоний сигнал світлофора. На перехресті він протаранив автомобіль Mercedes, який від зіткнення розвернувся та зіткнувся з автобусом.

    У ДТП обійшлося без потерпілих.

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    У Києві таксист на побитій автівці влаштував серйозну ДТП (фото)
    У Києві таксист на побитій автівці влаштував серйозну ДТП (фото)
    У Києві таксист на побитій автівці влаштував серйозну ДТП (фото)
    У Києві таксист на побитій автівці влаштував серйозну ДТП (фото)
    У Києві таксист на побитій автівці влаштував серйозну ДТП (фото)
    У Києві таксист на побитій автівці влаштував серйозну ДТП (фото)
    У Києві таксист на побитій автівці влаштував серйозну ДТП (фото)

    Через ДТП було ненадовго обмежено рух тролейбусів.

    Вдалося з‘ясувати, що у водія таксі вилучено водійське посвідчення через іншу ДТП. Сама автівка побита з усіх сторін.

    Як повідомлялося, 10 лютого ввечері на Брест-Литовському шосе сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля та Mitsubishi.

    Теги: ДТП
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