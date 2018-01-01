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    Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою

    Літак розвалився ще в повітрі
    Телеграм-канал Mash оприлюднив відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. На ньому видно хвостову частину літака. Очевидці на відео кажуть, що серед уламків є листи. У міністерстві транспорту РФ заявили, що причиною катастрофи літак могли стати, зокрема, погані погодні умови і людський фактор. Розглядаються усі версії. Джерела каналу Mash
    • Сьогодні, 15:14
    • Розсилка
    Літак, що розбився
    Фото: hans-gille.livejournal.com
    Літак, що розбився

    Літак розвалився ще в повітрі

    Телеграм-канал Mash оприлюднив відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. На ньому видно хвостову частину літака.

    Очевидці на відео кажуть, що серед уламків є листи.

    У міністерстві транспорту РФ заявили, що причиною катастрофи літак могли стати, зокрема, погані погодні умови і людський фактор. Розглядаються усі версії.

    Джерела каналу Mash заявляють, що літак розвалився ще в повітрі. Уламки розкидані на великій площі.

    Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилося 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

    Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

    Росія літак
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