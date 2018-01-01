Літак розвалився ще в повітрі

Телеграм-канал Mash оприлюднив відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. На ньому видно хвостову частину літака. Очевидці на відео кажуть, що серед уламків є листи. У міністерстві транспорту РФ заявили, що причиною катастрофи літак могли стати, зокрема, погані погодні умови і людський фактор. Розглядаються усі версії. Джерела каналу Mash



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Фото: hans-gille.livejournal.com Літак, що розбився

Літак розвалився ще в повітрі

Телеграм-канал Mash оприлюднив відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. На ньому видно хвостову частину літака.

Очевидці на відео кажуть, що серед уламків є листи.

У міністерстві транспорту РФ заявили, що причиною катастрофи літак могли стати, зокрема, погані погодні умови і людський фактор. Розглядаються усі версії.

Джерела каналу Mash заявляють, що літак розвалився ще в повітрі. Уламки розкидані на великій площі.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилося 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».