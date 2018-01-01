Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою
- Сьогодні, 15:14
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Літак розвалився ще в повітрі
Телеграм-канал Mash оприлюднив відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. На ньому видно хвостову частину літака.
Очевидці на відео кажуть, що серед уламків є листи.
У міністерстві транспорту РФ заявили, що причиною катастрофи літак могли стати, зокрема, погані погодні умови і людський фактор. Розглядаються усі версії.
Джерела каналу Mash заявляють, що літак розвалився ще в повітрі. Уламки розкидані на великій площі.
Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилося 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.
Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».