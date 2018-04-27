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    Під Москвою сталася пожежа з вибухами: горів завод авіакорпорації

    Вогонь уже ліквідували, жертв немає
    Під вечір четверга, 26 квітня, на території Балашихинського ливарно-механічного заводу в Підмосков'ї в Росії сталася пожежа. Нині її вже загасили. Проте стовп вогню і диму був настільки високим, що його було видно здалеку. Працівники російського МНС запевняють, що жертв немає. Площа загорання становить 100 квадратних метрів. Вогонь виник у будівлі
    • 27 Квiтня, 07:30
    • Розсилка

    Вогонь уже ліквідували, жертв немає

    Під вечір четверга, 26 квітня, на території Балашихинського ливарно-механічного заводу в Підмосков'ї в Росії сталася пожежа. Нині її вже загасили. Проте стовп вогню і диму був настільки високим, що його було видно здалеку.

    Працівники російського МНС запевняють, що жертв немає. Площа загорання становить 100 квадратних метрів. Вогонь виник у будівлі на відкритому майданчику – горіло сміття. 

    Тим часом користувачі соцмереж викладають відео пожежі, на яких видно не лише масштабний вогонь, а й вибухи. Якби горіло звичайне сміття, то такого б не було. Офіційних коментарів, що ж саме згоріло, немає.

    Зазначимо, що цей завод підпорядкований російській авіаційній корпорації «Рубін». Підприємство займається виробництвом продукції для авіабудування: гальмівних і негальмівних коліс, плунжерних насосів, насосних станцій, гідромоторів, приводів-генераторів, низки агрегатів управління. 

    пожежа Росія завод
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