Під Офісом президента проходить акція «Ніч на Банковій»



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Активісти нанесли чорною фарбою напис «Хто наступна Гандзюк?»

Па акції протест зібрались понад дві сотні людей

У вечері у п’ятницю, 27 вересня, у Києві під будівлею Офісу президента України проходить мітинг з вимогою розслідувати вбивства та напади на громадських активістів.

За даними «Громадського радіо», на акції протесту, яка отримала назву «Ніч на Банковій. Знову», зібрались понад дві сотні людей.

Під Офісом президента активісти запалили свічки та нанесли чорною фарбою напис Хто наступна Гандзюк?

Очікується, що акція триватиме до першої години ночі. Акція проходить вже вдруге - вперше її провели рік тому, ще коли Катерина Гандзюк була жива.





Раніше на стадіоні в Литві Зеленському нагадали, що вбивці Гандзюк на свободі

До слова, Служба безпеки України у співпраці з Інтерполом розшукує підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна.