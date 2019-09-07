На стадіоні в Литві Зеленському нагадали, що вбивці Гандзюк на свободі (фото)



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Активісти намагаються достукатися до Зеленського литовською Фото із соцмереж

Розтягнений текстовик литовською має знайомий зміст

Під час матчу відбірного турніру Євро-2020 між футболістами збірних Литви і України гостьові вболівальники розтягнули текстовик литовською, який у перекладі на українську лунає так: «Зеленський, весь світ знає, що вбивці Гандзюк на свободі».

«Це не пусті слова. Це правда. Світ знає, - написали автори «Фейсбук-пабліка» «Хто вбив Катю Гандзюк?» - Замовники вбивства Каті на свободі. Більше того, вони теж на футбольних стадіонах. Один з них сьогодні прямо тут, на стадіоні у Вільнюсі – його помітили місцеві і передали нам.

Раніше на футболі зустрічали іншого організатора вбивства Гандзюк, який разом зі своїм адвокатом брехав, що не в змозі свідчити на суді через поганий стан здоров`я.

Це ганьба для вас. Сьогодні у вас повнота влади, щоб посадити замовників Гандзюк. Слідство СБУ - ваше; Процесуальне керівництво - ваше. У МВС – ваш тимчасовий незамінний міністр, за якого справу Гандзюк ганебно злили. В Раді – ваша більшість, яка може створити ТСК і контролювати ваших же силовиків, щоб вбивства активістів лишилися в епосі ваших попередників.

Разом зі всією Україною ми святкуємо повернення наших моряків і полонених додому. Але не забуваємо, що вони повернулись в Україну, яку ще потрібно змінювати, в якій досі потрібно боротися за справедливість, в якій досі на свободі замовники десятків нападів на активних громадян.

Пане Президенте, не змарнуйте свій шанс встановити справделивість для всіх».

Нагадаємо, що напад на Катерину Гандзюк трапився 31 липня 2018 року. Через ти місяці, 4 листопада 33-річна активістка померла. Її вбивці досі на свободі.



