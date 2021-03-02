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    Піде сніг. Укргідрометцентр здивував прогнозом на довгі вихідні

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    Упродовж 5, 6, 7 березня у Києві похолодає - Піде сніг. Укргідрометцентр здивував прогнозом на довгі вихідні
    Упродовж 5, 6, 7 березня у Києві похолодає
    Фото: pixabay

    Найближчим часом не варто очікувати на справжню весну

    На найближчих довгих вихідних (6-8 березня) буде досить прохолодно. Про це розповів провідний синоптик відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Роман Мурмило.

    «Уже зрозуміло, що температура знизиться. У ці дні пройдуть опади у вигляді снігу й мокрого снігу», – сказав Мурмило.

    Ночі найімовірніше будуть морозними. Вдень температура буде трохи вища за 0 градусів.

    Синоптик попередив, що прихід справжньої весни не слід очікувати найближчим часом. Зокрема, нескоро закінчаться нічні морози.

    «Це навіть не заморозки, а мінусові температури вночі. Таке явище характерне для березня й навіть для початку квітня і відповідає кліматичній нормі», – сказав він.

    У Міжнародний жіночий день, 8 березня, практично по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями. Температура коливатиметься в межах +3°…+7°.

    Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що впродовж 5, 6, 7 березня у Києві похолодає. Помірні опади з'являться 5-го березня у північних, західних та почасти центральних областях.

    За словами заступника директора Укргідрометцентру Анатолія Прокопенка, температура в першому місяці весни виявиться близькою до норми багаторічних спостережень.

    Як прогнозують народні синоптики, весна в Україні в цьому році настане не за календарем, а десь із початку квітня.

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    Теги: вихідні прогноз погоди весна
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