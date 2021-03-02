Жертви морозів: в столиці назвали цифри замерзлих минулого року

Цього року від переохолодження померло вже 15 осіб

Опубліковано дані, відповідно до яких протягом минулого року від переохолодження в Києві померла 51 людина, з них 27 – особи, що не мали власного місця проживання.

Про це повідомляє «Хмарочос» з посиланням на документ Департаменту охорони здоров’я КМДА.

Цього року за інформацією адміністрації Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи від переохолодження тіла вже померло 15 чоловік.

Як вже повідомлялося, у лютому в столиці розгорівся скандал через смерть двірника-індуса, який помер страшною смертю – замерз у напівзруйнованому автобусі без вікон і дверей у дворі будинку №1-Б на вулиці Героїв Космосу на Борщагівці. Помер чоловік 15 січня, коли було до 11 градусів морозу.

Цієї зими на Київщині діяли 600 пунктів обігріву для безпритульних, їх розташування було нанесено на інтерактивну карту.