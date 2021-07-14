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    Підготовка до опалювального сезону під загрозою через трейдерів-спекулянтів – Міненерго

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    Наразі виробники електроенергії є залежними від недобросовісних учасників ринку - Підготовка до опалювального сезону під загрозою через трейдерів-спекулянтів – Міненерго
    Наразі виробники електроенергії є залежними від недобросовісних учасників ринку

    «Ми вже не вперше спостерігаємо поведінку трейдерів, які обвалюють ціну, через обрану ними торгову стратегію»

    Підготовка до опалювального сезону під загрозою через дії трейдерів-спекулянтів на ринку електричної енергії.

    Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко в своїй колонці для видання «Економічна правда».

    «Ми вже не вперше спостерігаємо поведінку трейдерів, які обвалюють ціну, через обрану ними торгову стратегію. Державна генерація зазнає збитків, а це ставить під загрозу безпеку та безперервність постачання електроенергії. Більше того, держпідприємства втрачають можливість не лише вкладати кошти у розвиток, а й проводити поточні ремонти, готуватися до стабільної роботи в опалювальний сезон», – повідомив замміністра.

    Власенко наголосив, що НКРЕКП не вжило достатніх заходів для припинення зловживань на ринку електроенергії з боку трейдерів-спекулянтів.

    «Хоча НКРЕКП вже запровадила певні обмеження, які дають можливість дещо стабілізувати ситуацію, проте це не фундаментальні зміни, яких потребує ринок. Поточні перекоси і коливання аж ніяк не дозволять нам бути повноцінним учасником європейського ринку», – зазначив Власенко.

    Замглави Міненерго додав, що наразі виробники електроенергії є залежними від недобросовісних учасників, які не виконують умови договорів на купівлю електроенергії чи розривають угоди з постачальниками без обґрунтованих причин.

    Відповідно Міністерство енергетики вживає заходів для припинення зловживань недобросовісних спекулянтів та посередників на ринку електричної енергії.

    Нагадаємо, через махінації трейдерів, яких учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни на електроенергію на початку липня впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

    Наприкінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво державного «Енергоатому» в неефективності та непрофесіоналізмі.

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    Теги: НКРЕКП тарифи Міненерго опалювальний сезон ціни
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    Підготовка до опалювального сезону під загрозою через трейдерів-спекулянтів – Міненерго