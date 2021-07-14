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    Оренда житла в Києві. Який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира (фото)

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    Квартира розташована&nbsp; в клубному будинку на вул.Тургенєвська, 22а - Оренда житла в Києві. Який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира (фото)
    Квартира розташована  в клубному будинку на вул.Тургенєвська, 22а
    Фото: parklane.ua

    За 54 600 грн на місяць можна орендувати квартиру біля головного цирку України

    У Києві пропонують орендувати квартиру в історичному центрі Києва за 54 600 грн на місяць. Таку пропозицію містить база агентства нерухомості Park Lane, повідомляє «Главком».

    У повідомленні йдеться про те, що стильна квартира розташована на другому поверсі клубного будинку на вул. Тургенєвська, 22а (Шевченківський район столиці), з ремонтом за індивідуальним дизайнерським проєктом.

    Загальна площа житла складає 62 кв.м., а кухні – 30 кв.м. Квартира оформлена у пастельних тонах. У спальні панорамні вікна виходять в тихий двір, також є підігрів підлоги, критий паркінг.

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    Оренда житла в Києві. Який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира (фото)
    Оренда житла в Києві. Який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира (фото)
    Оренда житла в Києві. Який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира (фото)
    Оренда житла в Києві. Який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира (фото)
    Оренда житла в Києві. Який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира (фото)
    Оренда житла в Києві. Який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира (фото)
    Оренда житла в Києві. Який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира (фото)
    Оренда житла в Києві. Який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира (фото)

    «У квартирі встановлена швейцарська сантехніка Geberit, котел Gorenge, пральна машина, посудомийка Bosch, телевізор. Будинок повністю відповідає західним стандартам преміум-класу: якісні матеріали, сучасні технології, новітні інженерні рішення», – йдеться у повідомленні.

    Вказано й те, що новий комплекс елітної нерухомості в історичному центрі Києва розташований на тихій і затишній вулиці біля самого серця столиці.

    Нагадаємо, минулого тижня ціни на оренду квартир у Києві побили річний рекорд. За тиждень однокімнатні варіанти подорожчали на 6,6% і вартість оренди становить 11843 грн, двокімнатні – на 4% (19971 грн), а трикімнатні – на 6% (37271 грн)

    Із липня 2020 року ціни на оренду квартир зросли в середньому на 21%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири – на 27%.

    Також експерти розповіли, чого очікувати ринку оренди в 2021 році.

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    Теги: Київ нерухомість ціни будинок квартира
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    Оренда житла в Києві. Який вигляд має найдорожча однокімнатна квартира (фото)