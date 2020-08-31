Підготовка шкіл до 1 вересня. У КМДА розказали, скільки саме і на що витратили гроші з бюджету



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В.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський зазначив, що придбаних санітайзерів та масок має вистачити на три місяці

«Маски закуплені лише для педагогів», – уточнив перший заступник голови КМДА

Столична влада витратила 33 млн грн коштів з бюджету міста на закупівлю санітайзерів та масок для шкіл. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

За словами чиновника, дезінфікуючі засоби були закуплені на три місяці.

«Маски закуплені лише для педагогів, згідно з дорученням головного санітарного лікаря країни. Для дітей вони не обов’язкові, бо змусити дитину постійно ходити в масці нереально. Крім того, придбані санітайзери, мило і одноразові рушнички – має вистачити на три місяці. Усе це коштувало 33 млн. грн. Чому на три місяці? Ми подивимося, як воно буде використовуватися, що буде закінчуватися швидше, а чого вистачить на довше. І потім вже зможемо скорегувати наступні закупівлі до кінця року. Але хочу запевнити, що гроші на те, щоб купити все до кінця року, є», – зазначає посадовець.

Також Мондриївський розповів, що необхідна оргтехніка для шкіл теж закуповувалася, але це не пов’язано з тим, що буде введена дистанційна форма навчання.

«Це щорічний процес. Кожен з районів визначає свою потребу, і ми щороку це закуповуємо, незалежно від того, яка там ситуація з Covid-19. У нас і раніше була непогана ситуація із забезпеченням обладнанням. Те, що треба було, райони докупили. Єдине – ми зараз знаходимося на фінальній стадії підключення швидкісного інтернету в деяких районах. Все під контролем», – сказав чиновник.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я рекомендує правила щодо організації навчального процесу в період карантину застосовувати і до вищих навчальних закладів.

Як повідомлялося, МОЗ назвав регіони, де діти не підуть до школи 1 вересня.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.

Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

Раніше Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії.

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