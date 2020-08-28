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    МОЗ назвав регіони, де діти не підуть до школи 1 вересня

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    <span>У деяких регіонах діти навчатимуться дистанційно&nbsp;</span> - МОЗ назвав регіони, де діти не підуть до школи 1 вересня
    У деяких регіонах діти навчатимуться дистанційно 

    В основному школи не відкриються на західних регіонах

    У Міністерстві охорони здоров’я перерахували регіони, які потрапили до «червоної зони» і де, відповідно, діти не підуть до школи 1 вересня. Про це повідомляє пресцентр відомства 28 серпня.

    Так, у школу заборонили ходити: 

    • В Івано-Франківську, Калуші та Коломиї, Городенківському, Косівському та Тисменицькому районах Івано-Франківської області.
    • У перелік районів червоної зони потрапили також Біляївка й Ізмаїл Одеської області.
    • У Рівненській області це Дубно й Острог, Костопільський та Радивилівський райони.
    • У Тернопільській області - Бережани і Чортків, Бережанський район.
    • У Чернівецькій області - Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони.

    У названих регіонах навчання буде проводитися дистанційно, поки ситуація з коронавірусом не стабілізується.

    Столичний мер Віталій Кличко повідомив сьогодні, як працюватимуть київські школи з 1 вересня та як діятимуть у разі спалаху коронавірусу.

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день. 

    Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

    Раніше Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії.

    діти освіта школа Івано-Франківщина Одещина навчання Рівненщина Тернопільщина Чернівецька область
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