МОЗ назвав регіони, де діти не підуть до школи 1 вересня
В основному школи не відкриються на західних регіонах
У Міністерстві охорони здоров’я перерахували регіони, які потрапили до «червоної зони» і де, відповідно, діти не підуть до школи 1 вересня. Про це повідомляє пресцентр відомства 28 серпня.
Так, у школу заборонили ходити:
- В Івано-Франківську, Калуші та Коломиї, Городенківському, Косівському та Тисменицькому районах Івано-Франківської області.
- У перелік районів червоної зони потрапили також Біляївка й Ізмаїл Одеської області.
- У Рівненській області це Дубно й Острог, Костопільський та Радивилівський райони.
- У Тернопільській області - Бережани і Чортків, Бережанський район.
- У Чернівецькій області - Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський та Новоселицький райони.
У названих регіонах навчання буде проводитися дистанційно, поки ситуація з коронавірусом не стабілізується.
Столичний мер Віталій Кличко повідомив сьогодні, як працюватимуть київські школи з 1 вересня та як діятимуть у разі спалаху коронавірусу.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.
Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.
Раніше Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії.