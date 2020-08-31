МОЗ рекомендує правила щодо навчання на карантині застосовувати і до вишів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рекомендації щодо навчального процесу у школах та університетах можна знайти на сайті МОЗ

У разі виявлення у студента чи студентки ознак коронавірусної хвороби необхідно відразу ізолювати цю особу, одягнути на неї маску та звернутися до лікаря, - Степанов

Міністерство охорони здоров’я рекомендує правила щодо організації навчального процесу в період карантину застосовувати і до вищих навчальних закладів. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами міністра, якщо будуть виявлені під час занять ознаки коронавірусної хвороби у студента, алгоритм дій такий самий, як в закладах шкільної освіти.

Міністр наголосив, що у разі виявлення у студента чи студентки ознак коронавірусної хвороби необхідно відразу ізолювати цю особу, одягнути на неї маску та звернутися до лікаря, щоб далі вибудовувати алгоритм дій залежно від стану цього студента.

«Аудиторію, де перебував такий студент або студентка, потрібно провітрити і провести її дезінфекцію», - поінформував Степанов.

Урядовець нагадав, що крім тих рекомендацій, які були розроблені Міністерством охорони здоров’я разом з Міністерством освіти і науки, була зроблена відповідна презентація, яка є на сайті Міністерства охорони здоров’я і яка була направлена в регіони, щоб жодне запитання не було без відповіді.

Як повідомлялося, МОЗ назвав регіони, де діти не підуть до школи 1 вересня.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.

Нагадаємо, 27 серпня МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

Раніше Міністерство охорони здоров'я оновило правила для навчання в школах під час пандемії.

Коронавірус в Україні

Всього 121215

Хворіють 61544

Одужали 57114

Померли 2557

Копіювати код для вставки

До слова, станом на ранок 31 серпня в Україні за минулу добу захворіла 2 141 людина, це на 45 осіб більше, ніж учора (2 096). Загалом одужали 57 114 осіб, летальних випадків – 2 557. Одужали – 380 (вчора 596), померли – 30 (вчора 35). Від початку пандемії в Україні заразилося коронавірусом 121 215 людей.