Підгрупа ТКГ з безпеки сьогодні проведе екстрене засідання

На засіданні, яке почнеться о 10:00, мають опрацювати «конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню» на Донбасі

Сьогодні відбудеться засідання робочої підгрупи безпеки Тристоронньої контактної групи. Про це повідомляє Українська делегація для участі у ТКГ.

Вчора, 19 квітня, відбулася зустріч радників глав держав Нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в режимі відеоконференції, де було обговорено практичні кроки, необхідних для дотримання режиму припинення вогню.

Конкретні заходи, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в Підгрупі з безпеки ТКГ, відповідне засідання якої заплановане на сьогодні, 10:00.

Наступну зустріч радників глав держав Нормандської четвірки пропонують провести на лінії розмежування.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».

Після спілкування з іноземними колегами Зеленський ще раз зазначив, що 19 квітня відбудеться зустріч Нормандської четвірки на рівні радників. Український глава держави очікує, що після цієї зустрічі відбудеться відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.