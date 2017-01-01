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    Російського олігарха оголосили в розшук через підозру у фінансуванні бойовиків на Донбасі

    Під час розслідування отримані докази причетності олігарха Малофєєва до створення незаконних збройних формувань на Донбасі
    Російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, якого підозрюють у фінансуванні бойовиків на Донбасі, оголошено в міждержавний розшук, розслідування у кримінальному провадженні припинено. Про це йдеться у відповіді заступника голови, начальника головного слідчого управління Нацполіції Віталія Невгада на запит нардепа Сергія Лещенка. У документі
    • 25 Листопада, 21:47
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    Під час розслідування отримані докази причетності олігарха Малофєєва до створення незаконних збройних формувань на Донбасі

    Російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, якого підозрюють у фінансуванні бойовиків на Донбасі, оголошено в міждержавний розшук, розслідування у кримінальному провадженні припинено.

    Про це йдеться у відповіді заступника голови, начальника головного слідчого управління Нацполіції Віталія Невгада на запит нардепа Сергія Лещенка.

    У документі ідеться, під час розслідування отримані докази причетності олігарха до створення незаконних збройних формувань.

    «На сьогодні досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено, ... а Малофєєва оголошено у міждержавний розшук», — заявили у Нацполіції.

    Зазначається, що розслідування щодо нього припинили відповідно до з п2. ч. 1 статті 280 КПК (підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцеперебування невідоме).

    Раніше повідомлялось, що план анексії Криму та сходу України в Росії готували до повалення Януковича. У ньому фігурував і  Малофєєв.

    Нагадаємо, у серпні 2016 року окупований Донецьк відвідав російський олігарх Костянтин Малофєєв (глава ради директорів групи компаній «Царьград», засновник Фонду святителя Василя Великого, член Патріаршої комісії з питань сім'ї та захисту материнства), який надає істотну фінансову підтримку РПЦ. 

    Джерело: Українська правда

    РПЦ Донецьк розслідування
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