Російського олігарха оголосили в розшук через підозру у фінансуванні бойовиків на Донбасі

Під час розслідування отримані докази причетності олігарха Малофєєва до створення незаконних збройних формувань на Донбасі

Російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, якого підозрюють у фінансуванні бойовиків на Донбасі, оголошено в міждержавний розшук, розслідування у кримінальному провадженні припинено. Про це йдеться у відповіді заступника голови, начальника головного слідчого управління Нацполіції Віталія Невгада на запит нардепа Сергія Лещенка. У документі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час розслідування отримані докази причетності олігарха Малофєєва до створення незаконних збройних формувань на Донбасі

Російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, якого підозрюють у фінансуванні бойовиків на Донбасі, оголошено в міждержавний розшук, розслідування у кримінальному провадженні припинено.

Про це йдеться у відповіді заступника голови, начальника головного слідчого управління Нацполіції Віталія Невгада на запит нардепа Сергія Лещенка.

У документі ідеться, під час розслідування отримані докази причетності олігарха до створення незаконних збройних формувань.

«На сьогодні досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено, ... а Малофєєва оголошено у міждержавний розшук», — заявили у Нацполіції.

Зазначається, що розслідування щодо нього припинили відповідно до з п2. ч. 1 статті 280 КПК (підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцеперебування невідоме).

Раніше повідомлялось, що план анексії Криму та сходу України в Росії готували до повалення Януковича. У ньому фігурував і Малофєєв.

Нагадаємо, у серпні 2016 року окупований Донецьк відвідав російський олігарх Костянтин Малофєєв (глава ради директорів групи компаній «Царьград», засновник Фонду святителя Василя Великого, член Патріаршої комісії з питань сім'ї та захисту материнства), який надає істотну фінансову підтримку РПЦ.

Джерело: Українська правда