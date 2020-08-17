У Білорусі журналістів державної телерадіокомпанії відсторонили від ефіру за підтримку протестів

Офіційно співробітники телерадіокомпанії страйк не оголошували, тому що вважають, що можуть бути корисні в наданні правдивої інформації, проте наразі в ефір виходять тільки новини про погоду

Напередодні журналісти Дмитро Чекан, Дмитро Лютомський та Сергій Гадзеєв з Гродно заявили, що готові надати майданчик для об'єктивного висвітлення подій

Зазначається, що напередодні журналісти Дмитро Чекан, Дмитро Лютомський та Сергій Гадзеєв з Гродно заявили, що готові надати майданчик для об'єктивного висвітлення подій.

Офіційно співробітники телерадіокомпанії страйк не оголошували, тому що вважають, що можуть бути корисні в наданні правдивої інформації.

Наразі телерадіокомпанія фактично страйкує, в ефір виходять тільки новини про погоду.

У соціальних мережах ТРК з'явилося звернення до голови Національної телерадіокомпанії Білорусі Івана Ейсманта.

Співробітники заявили, що обурені тим, що відбувається у Білорусі: грубими порушеннями під час виборчої кампанії; порушенням прав та свобод громадян Білорусі; тиском на журналістів, цензурою в державних ЗМІ.

«Тепер ми готові надати майданчик для конструктивного діалогу на радіо та телебаченні, як прихильникам, так і тим, хто не згоден з чинною владою», - заявили журналісти.

Як повідомлялося, у Білорусі збирається страйкувати найбільше державне медіа.

Працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів.

У Білорусі з 9 серпня тривають масові протести проти фальсифікацій на виборах. Люди вимагають перерахувати голоси і провести чесні вибори.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.



