Підсумки року: у 2017 на залізничні рейки пустили 38 нових вітчизняних вагонів

Крюківський завод виготовив для «Укрзалізниці» 11 вагонів з меблями, що трансформуються

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) виконав контракт 2017 року на виготовлення для ПАТ «Укрзалізниця» 38 пасажирських купейних вагонів моделі 61-779, поставивши три останні вагони для Південної залізниці. [READ_MORE] Як повідомляє прес-служба підприємства, виконання контракту було завершено 28 грудня.



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Крюківський завод виготовив для «Укрзалізниці» 11 вагонів з меблями, що трансформуються

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) виконав контракт 2017 року на виготовлення для ПАТ «Укрзалізниця» 38 пасажирських купейних вагонів моделі 61-779, поставивши три останні вагони для Південної залізниці.

Як повідомляє прес-служба підприємства, виконання контракту було завершено 28 грудня. Відзначається, що з 38 вагонів 11 виготовлені з меблями, що трансформуються.

«Вагони, зібрані на КВБЗ в 2017 році, вже працюють на Південній, Південно-Західній, Львівській, Одеській та Придніпровській залізницях», - йдеться в повідомленні. За словами заступника директора Департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення «Укрзалізниці» Тараса Пасічника, 59 пасажирських вагонів, які КВБЗ зробив для УЗ в 2016-2017 роках, це відчутне оновлення пасажирського парку компанії.

«З крюківських вагонів вже сформовані цілі потяги, що працюють на найбільш популярних маршрутах, таких як Харків – Одеса, Львів – Одеса, Київ – Івано-Франківськ, Київ – Новоолексіївка, Івано-Франківськ – Костянтинівка та інших», - підкреслив він.

У повідомленні також йдеться, що в результаті тісної співпраці фахівців «Укрзалізниці» і Крюківського вагонобудівного заводу в конструкцію та інтер'єр нових вагонів були внесені зміни, починаючи від додаткових розеток в купе і полиць для багажу нестандартних розмірів і закінчуючи автоматом для приготування кави – кофематом, що став дуже популярним у пасажирів.

«Оновлений дизайн інтер'єрів нових крюківських вагонів по-сучасному ергономічний. До того ж завдяки нововведенням наші пасажирські вагони стали комфортнішими і зручнішими не лише для пасажирів, а, що дуже важливо, і для експлуатаційних служб УЗ. Рівень локалізації виробництва в Україні зріс до 70%. Це дійсно гідний український продукт», - відзначили в прес-службі підприємства.