Пік Оріоніди: зорепад можна побачити у ніч на 22 жовтня



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Як і інші метеорні потоки, Оріоніди з'явилися завдяки кометам

Цей зорепад називають одним з найбільш видовищних

Сьогодні ввечері метеорний потік Оріоніди досягне піку, однак місяць буде досить тьмяним, щоб охочі могли побачити одну або кілька з цих «падаючих зірок».

Однак астрономи попереджають: щоб побачити «зірку, що падає», рекомендується як мінімум годину дивитися на темне небо.

Яскраві смуги на небі, які жителі північної півкулі зможуть бачити з сьогоднішнього вечора до початку листопада, - це шматочки комети Галлея. Хоча комету не буде видно з Землі, вона залишає за собою слід в Сонячній системі. І щороку в середині жовтня Земля проходить через це поле. Наша планета також проходить через іншу частину цього поля уламків на початку травня, що призводить до метеорного потоку Аквариди.

Метеорний потік отримав свою назву від свого радіанта - точки на небі, з якої, здається, виходять смуги. Радіант Оріонідів розташований біля сузір'я Оріона.

Довші смуги з’являються далеко від радіанта, тому найкращий спосіб побачити метеори - це або знайти місце, де можна полежати на землі хоча б годину, або подивитися в бік частини неба, яка трохи вище, ніж сузір'я Оріона.

Спостерігачі можуть почати шукати Оріон низько в східному небі незадовго до світанку. Метеори видно з середніх північних широт. Хоча радіант, або точка походження метеорів, розташований в Оріоні, метеори можуть з’являтися далеко від сузір'я.

«За можливості знайдіть місце з невеликим світловим забрудненням. Мобільні додатки відмінно підходять для пошуку сузір'їв, але не дивіться на екран телефону під час перегляду метеоритного дощу. Людському оку потрібен час, щоб пристосуватися до нічного неба, і яскраве світло може порушити тренування очей, необхідне для виявлення більш тьмяних метеорів», - відзначають астрономи.

За словами Білла Кука, керівника Управління з навколишнього середовища метеороїдів NASA, глядачі можуть очікувати близько 10−20 метеорів на годину.

Як уточнює In The Sky, конкретно з Києва побачити зорепад буде важкувато: над столицею України очікується приблизно 6 метеорів на годину, тобто вкрай невелика кількість.

Крім того, багато чого залежатиме від погоди.

Орієнтир на час – це після опівночі, хоча пік падіння, швидше за все, очікує глядачів за кілька годин до світанку.

Найкраще шукати у небі зорепад, перебуваючи над містом. До речі, зазвичай метеори Оріонід мають білий колір, хоча зустрічаються також червоні, помаранчеві, жовті і навіть синьо-зелені.