NASA заспокоїло землян щодо небезпечних астероїдів



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НАСА заспокоїло землян щодо небезпечних астероїдів

Ніякі відомі космічні об'єкти не несуть загрозу зіткнення з Землею в майбутні 100 років, зазначили в NASA

NASA не очікує зіткнення Землі з небезпечними астероїдами в доступному для огляду майбутньому.

Про це заявила керівник відділу планетарних досліджень NASA Лорі Глейз.

Вона заспокоїла землян, зазначивши, що ніякі відомі космічні об'єкти не несуть загрозу зіткнення з Землею в майбутні сто років.

19 жовтня американський астрофізик Ніл Деграссі Тайсон попередив, що астероїд розміром з холодильник наблизиться до Землі 2 листопада, за день до президентських виборів в США.

За його даними, астероїд 2018VP1, величезний космічний камінь, «мчить до нас зі швидкістю понад 25 тисяч миль на годину». Вчений припустив, що космічне тіло може торкнутися Землі, проте не завдасть шкоди.

Пізніше в NASA підрахували, що ймовірність входження астероїда в атмосферу Землі становить лише один шанс з 240 або 0,41 відсотка.

До слова, вчені, які вивчають дані з марсохода Curiosity, знайшли докази існування древнього покритого льодом озера в кратері Гейл на Марсі.