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    Пілоти British Airways три дні страйкуватимуть у вересні

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    <p>У British Airways зазначають, що кожні 90 секунд злітає їх літак</p> - Пілоти British Airways три дні страйкуватимуть у вересні

    У British Airways зазначають, що кожні 90 секунд злітає їх літак

    Спроба авіакомпанії в судовому порядку зупинити страйк виявилася неуспішною

    Британська авіакомпанія British Airways буде змушена відмінити рейси принаймні протягом трьох днів: 9, 10 та 27 вересня.

    Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на BBC.

    Разом із тим, за даними видання, страйк у вересні може виявитися довшим – багато клієнтів компанії отримали листи, де говориться про скасування рейсів у проміжок між 8 та 12 вересня. Щоправда, згодом частині з них повідомили, що такі листи було відіслано помилково.

    У British Airways зазначають, що щодня перевозить 145000 клієнтів – кожні 90 секунд злітає їх літак.

    Пілоти авіакомпанії проголосували за страйк з приводу оплати праці на початку липня. Спроба ж авіакомпанії в судовому порядку зупинити страйк виявилася неуспішною.

    В авіакомпанії заявили, що запропонована ними угода по оплаті 11,5 відсотка протягом трьох років була справедливою, але «ми продовжуємо вивчати всі шляхи, щоб знайти рішення, уникнути страйку і захистити плани поїздок наших клієнтів».

    До слова, у серпні British Airways скасувала понад сотню рейсів через комп'ютерний збій.

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