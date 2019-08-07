British Airways скасувала понад сотню рейсів: стався комп'ютерний збій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тисячі мандрівники через збій застрягли в лондонських аеропортах Гітроу та Гатвік

Британська авіакомпанія British Airways скасувала понад сотню рейсів через збій з комп'ютерними системами.

Про це повідомляє CNN з посиланням на компанію.

«У середу British Airways скасувала понад сотню рейсів через збій з комп'ютерними системами», - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, ще понад 300 рейсів затримуються.

Тисячі мандрівники через збій застрягли в лондонських аеропортах Гітроу та Гатвік.

Як повідомили у British Airways, збій стався у системі, пов'язаній з реєстрацією пасажирів, та у системі з початку польоту літаків.

За словами речника компанії, пасажири зможуть перебронювати рейси на дати з 8 по 13 серпня.

Зазначається, що цей випадок зі збоєм в комп'ютерних системах у Лондоні не став першим для авіаперевізника.