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    British Airways скасувала понад сотню рейсів: стався комп'ютерний збій

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    British Airways скасувала понад сотню рейсів: стався комп'ютерний збій

    Тисячі мандрівники через збій застрягли в лондонських аеропортах Гітроу та Гатвік

    Британська авіакомпанія British Airways скасувала понад сотню рейсів через збій з комп'ютерними системами.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на компанію.

    «У середу British Airways скасувала понад сотню рейсів через збій з комп'ютерними системами», - йдеться у повідомленні.

    За даними компанії, ще понад 300 рейсів затримуються.

    Тисячі мандрівники через збій застрягли в лондонських аеропортах Гітроу та Гатвік.

    Як повідомили у British Airways, збій стався у системі, пов'язаній з реєстрацією пасажирів, та у системі з початку польоту літаків.

    За словами речника компанії, пасажири зможуть перебронювати рейси на дати з 8 по 13 серпня.

    Зазначається, що цей випадок зі збоєм в комп'ютерних системах у Лондоні не став першим для авіаперевізника.

    Так, у 2017 році British Airways скасувала всі свої рейси з Гітроу та Гатвіка після «масштабного збою у комп'ютерних системах». Тоді від інциденту постраждали 75 тисяч пасажирів.

    Як повідомлялося 6 серпня, в результаті екстреної посадки пасажирського літака British Airways у Валенсії постраждало 19 людей.

     

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