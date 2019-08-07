British Airways скасувала понад сотню рейсів: стався комп'ютерний збій
Тисячі мандрівники через збій застрягли в лондонських аеропортах Гітроу та Гатвік
Британська авіакомпанія British Airways скасувала понад сотню рейсів через збій з комп'ютерними системами.
Про це повідомляє CNN з посиланням на компанію.
«У середу British Airways скасувала понад сотню рейсів через збій з комп'ютерними системами», - йдеться у повідомленні.
За даними компанії, ще понад 300 рейсів затримуються.
Тисячі мандрівники через збій застрягли в лондонських аеропортах Гітроу та Гатвік.
Як повідомили у British Airways, збій стався у системі, пов'язаній з реєстрацією пасажирів, та у системі з початку польоту літаків.
За словами речника компанії, пасажири зможуть перебронювати рейси на дати з 8 по 13 серпня.
Зазначається, що цей випадок зі збоєм в комп'ютерних системах у Лондоні не став першим для авіаперевізника.
Як повідомлялося 6 серпня, в результаті екстреної посадки пасажирського літака British Airways у Валенсії постраждало 19 людей.