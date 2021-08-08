Міністр фінансів озвучив претензії до голови митниці

Марченко: «З точки зору реформування митниці є багато запитань»

Наразі через процес реформування митної системи виникають питання до роботи голови Державної митної служби Павла Рябікіна. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр фінансів Сергій Марченко.

«Тут ще питання в тому, що дуже складно знайти людей, які б готові були працювати в цій сфері. Рябікін працює, і знову-таки з точки зору наповнення бюджету в нас питань немає. Хоча, може, там зараз і кон’юнктура сприятлива і резервів ще достатньо», – пояснив урядовець.

Сумніви щодо якості роботи посадовця та його команди виникають через процес реформування митної системи. Висновки зробили після звіту керівника служби. «Тестування пройшли 9 тис. посадових осіб митниці, а це практично весь особовий склад. П’ята частина з нього не пройшла 1-2 етап тестування. Тобто вони не склали певні тести – на логіку, загальні здібності, числове мислення, глобальне мислення… 10% із тих, що пройшли перші два етапи, не пройшли тестування на благонадійність. На сьогодні 76% митників переведені в нову структуру митниці. Тобто є просто дискваліфікація, конкретно пов’язана з питанням благонадійності», – додав Марченко.

Водночас міністр зауважив, що в митниці планують запровадити проходження поліграфу кандидатурам на посади, що є правильним рішенням.

Нагадаємо, трьох митників «Борисполя» підозрюють в завдаванні збитків на 7,6 млн грн.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди митному брокеру, задіяному у корупційній схемі на Київській митниці.

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