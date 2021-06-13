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    Зеленський заробив майже три мільйони на ОВДП

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    Глава держави також&nbsp;задекларував цінних паперів на загальну суму 2,73 млн грн - Зеленський заробив майже три мільйони на ОВДП
    Глава держави також задекларував цінних паперів на загальну суму 2,73 млн грн
    Фото з сайту президента

    Глава держави 11 червня вніс зміни до свого майнового стану

    Президент України Володимир Зеленський задекларував 2,78 млн грн, отриманих в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) та відсотків. Як повідомляє «Главком» з посиланням на сайт НАЗК, відповідні зміни з’явилися в майновому стані глави держави 11 червня.

    Цю суму Зеленський відобразив у розділі «Доходи».

    Крім цього, 11 червня президент задекларував цінних паперів на загальну суму 2,73 млн грн. Емітентом цінних паперів є міністерство фінансів України.

    Нагадаємо, що у 2019 році родина Зеленського отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 млн грн та придбала ОВДП на 5,2 млн грн. Однак президент не відобразив цього у своїй електронній декларації.

    У липні 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що вручило два адмінпротоколи про адміністративне правопорушення президенту Володимиру Зеленському через недекларування змін у майновому стані.

    Зазначимо, Верховна Рада схвалила в другому читанні законопроєкт Зеленського про відновлення позбавлення волі за брехню у деклараціях. Йдеться про проєкт закону №4651. «За» проголосували 307 нардепів.

    Нагадаємо, що 3 червня на сайті Верховної Ради опублікували законопроєкт про деолігархізацію. Стало відомо, як влада має намір боротися з олігархами.

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    Теги: декларація Володимир Зеленський президент
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    Зеленський заробив майже три мільйони на ОВДП