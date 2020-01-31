В Австралії оголосили надзвичайну ситуацію



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Надзвичайну ситуацію оголошено в Австралійській столичній території вперше з 2003 року через значні пожежі

У Канберрі (столиця Австралії) оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі. Про це повідомляє AFP.

Надзвичайну ситуацію оголошено в Австралійській столичній території вперше з 2003 року. Через значні пожежі в Австралії висока температура повітря. Температура досягла +40 у четвер у штаті Південна Австралія.

Очікується, що хвиля спеки обрушиться на Мельбурн і Канберру пізніше в п'ятницю, а вже у вихідні у деяких частинах Сіднея очікується до +45.

Міністр Австралійської столичної території Ендрю Барр заявив, що цей захід «ефективний наразі і буде діяти доти, доки Канберра перебуватиме в небезпеці». Зазначається, що пожежі можуть торкнутися південного передмістя столиці, де живе близько 400 тисяч людей.

Нагадаємо, в Австралії зараз відбуваються природні катаклізми. В результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

Не зважаючи на розширення масштабів пожеж, країну накрив сильний дощ, в результаті якого затопило будинки. Потім в Австралії була значна пилова буря.

Після цієї бурі країну накрив град розміром з м'яч для гольфу, який розбивав скло автомобілів і ламав гілки дерев у штаті Новий Південний Уельс і в Австралійській столичній території.

Як повідомлялося, Австралія виділить $50 млн на відновлення дикої природи.

Австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж.

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