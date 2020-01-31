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    В Австралії оголосили надзвичайну ситуацію

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    В Австралії оголосили надзвичайну ситуацію

    Надзвичайну ситуацію оголошено в Австралійській столичній території вперше з 2003 року через значні пожежі

    У Канберрі (столиця Австралії) оголосили надзвичайну ситуацію через масштабні лісові пожежі. Про це повідомляє AFP.

    Надзвичайну ситуацію оголошено в Австралійській столичній території вперше з 2003 року. Через значні пожежі в Австралії висока температура повітря. Температура досягла +40 у четвер у штаті Південна Австралія.

    Очікується, що хвиля спеки обрушиться на Мельбурн і Канберру пізніше в п'ятницю, а вже у вихідні у деяких частинах Сіднея очікується до +45.

    Міністр Австралійської столичної території Ендрю Барр заявив, що цей захід «ефективний наразі і буде діяти доти, доки Канберра перебуватиме в небезпеці». Зазначається, що пожежі можуть торкнутися південного передмістя столиці, де живе близько 400 тисяч людей.

    Нагадаємо, в Австралії зараз відбуваються природні катаклізми. В результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

    Не зважаючи на розширення масштабів пожеж, країну накрив сильний дощ, в результаті якого затопило будинки. Потім в Австралії була значна пилова буря.

    Після цієї бурі країну накрив град розміром з м'яч для гольфу, який розбивав скло автомобілів і ламав гілки дерев у штаті Новий Південний Уельс і в Австралійській столичній території.

    Як повідомлялося, Австралія виділить $50 млн на відновлення дикої природи.

    Австралійські правоохоронці звинуватили понад 20 людей у навмисному початку лісових пожеж. 

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