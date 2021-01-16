Пропала грамота! Після скандалу Офіс президента повернув на сайт зниклий указ

Співробітники глави офісу президента Андрія Єрмака два місяці не знали, що робити із указом, яким було удостоєно митців, які публічно відмовились від нагород

У Єрмака зрозуміли, що «зам’яти» конфуз з відмовою від нагород президента не вийде

На офіційний сайт президента повернувся Указ №491/2020 про нагородження українських митців до Дня культури, підписаний главою держави ще 9 листопада минулого року. Сталося це після двох публікацій «Главкома» та двох інформаційних запитів від редакції.

Нагадаємо: 9 листопада на сайті Офісу президента був опублікований указ №491/2020 про нагороди до Дня культури. Серед митців, яких цим указом відзначили значилися мистецтвознавець і директор музею Київська картинна галерея Юрій Вакуленко, популярний актор Євген Паперний, диригент Володимир Шейко, керівник симфонічного оркестру Олександр Горностай, автори хітів з репертуару Ірина Білик, Софії Ротару та Таїсії Повалій Ніколо Петраш і Олег Макаревич.

Серед нагороджених також був Валентин Васянович, режисер фільму «Атлантида», він мав отримати Орден «За заслуги» ІІІ ступеня, та письменниця та режисерка фільмів «Земля блакитна, ніби апельсин» та «Я і Фелікс» Ірина Цілик. Вона отримувала почесне звання «Заслужена діячка мистецтв України». Проте обидва ці діячі культури від нагород відмовилися. Перший пояснив своє рішення протестом проти кримінальних проваджень, відкритих щодо українських кіновиробників. Цілик позицію Васяновича поділяє і вважає, що їй наразі було б недоречно приймати звання «Заслужена діячка мистецтв України». «По-перше, я лише починаю свій шлях у кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади», — пояснила Цілик.

Обидва режисери стверджують, що після відмови з ними ніхто з Офісу президента не зв’язувався. Після цього скандалу, через 10 днів після публікації, скандальний указ зник із сайту Офісу президента.

Половину листапада, весь грудень і частину січня Указу не сайті не було

За даними деяких ЗМІ, на Банковій взагалі тривалий час відмовлялися коментувати цю тему.

«Главком» звернувся до Офісу із інформаційним запитом, де просив, зокрема, пояснити, куди подівся документ, чи внесені до нього зміни та коли він буде опублікований знову. У відповідь редакція спочатку отримала дивну відписку: на Банковій стверджували, що запитувана інформація… не є публічною, відтак, надати її працівники Офісу президента відмовляється.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною є інформація, яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Фрагмент відповіді Офісу президента на запит «Главкома»

Проте вже за кілька тижнів Офіс президента знову опублікував указ глави держави.

У січні указ повернувся на сайт глави держави, причому без змін

Сталось це після того, як «Главком» спрямував на Банкову ще один запит. Що цікаво, опублікований документ не містить виправлень: принаймні, у ньому знову йдеться про нагородження «режисерів-відмовників». Тому логіка зникнення документа на два місяці не зрозуміла.

На указ можна перейти за посиланням.

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