Фокус Єрмака. Указ Зеленського безслідно зник, на Банковій не знають, що казати

Непереконлива відписка чиновників з Офісу президента засвідчила безпорадність

В Офісі президента не знають, як пояснити зникнення з офіційного сайту Указу президента №491/2020, виданого два місяці тому. Станом на сьогодні цей документ досі відсутній: не з’явилося ані указу зі зміненим текстом, ані іншого документу про визнання Указу №491/2020 таким, що втратив чинність.

Указу №491/2020 на сайті Офісу президента немає

Натомість в Офісі президента не знайшли ніякого кращого пояснення такого колапсу, як заявити, що укази президента, опубліковані на сайті, є… непублічною інформацією. Таку відповідь «Главком» отримав на запит щодо долі зниклого документу. Про це йдеться у статті Куди зник указ Зеленського? Банкова почала клеїти дурня (документ)..

Ба більше, підлеглі глави ОП Андрія Єрмака досі навіть не напружилися, щоб видалити з офіціного сайту новину щодо цього указу: там і досі висить новина про цей указ і коментар глави держави стосовно нього.

Як відомо, 9 листопада на сайті Офісу президента був опублікований указ №491/2020 про нагороди до Дня культури. Серед нагороджених був Валентин Васянович, режисер фільму «Атлантида», він мав отримати Орден «За заслуги» ІІІ ступеня, та письменниця та режисерка фільмів «Земля блакитна, ніби апельсин» та «Я і Фелікс» Ірина Цілик. Вона отримувала почесне звання «Заслужена діячка мистецтв України». Проте обидва діячі культури від цих нагород відмовилися. Обидва режисери стверджують, що після відмови з ними ніхто з Офісу президента не зв’язувався. Після цього скандалу, через 10 днів після публікації, скандальний указ зник із сайту Офісу президента.

Нагадаємо, про зникнення указу першим повідомив на «Главкомі» відомий журналіст та театральний критик Олег Вергеліс. «Джерела в Мінкульті натякнули, що людей культури ніхто не образить і заслужені нагороди нікуди не загребе, а зникнення важливого документу – можлива реакція Офісу президента на відмову двох молодих митців від державних нагород», – пояснив тоді Вергеліс.

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