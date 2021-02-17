Після семи років війни співачка Йолка згадала про Україну. Готується повернутися й заробити тут грошей

Йолка не приховує, що вже багато років націлена на слухачів-росіян

Співачка не афішує своїх українських коренів

Співачка Йолка (справжнє ім’я Єлизавета Іванців) 27 жовтня повернеться в Україну із Росії, щоби дати концерт «Мне легко» в столичному залі Stereo Plaza.

«Публіка вже багато років обожнює Йолку за легку атмосферу на кожному концерті. Не дивно, що саме так – «Мне легко» – називається програма, яку співачка та її команда представлять у столиці 27 жовтня», – йдеться в релізі.

Зазначається, що 27 жовтня можна буде «разом із співачкою заспівати найочікуваніші хіти наживо». «Єлизавета Іванців зізнається, що її душу, особистість і пісні не вмістити в рамки. Йолка – це не одна композиція, а «подвійний вініловий альбом з експериментальною музикою», – йдеться в описі події.

Співачка Йолка, уродженка Ужгорода, почала музичну кар'єру у складі ужгородської групи B&B. У 2004 році підписала контракт із Владом Валовим і випустила дебютний альбом «Місто обману», з хітами «Дівчинка в Пежо» і «Гарний настрій». Згодом у співпраці з Валовим були випущені ще два альбоми.

У 2010-2020 роках виступала суддею на українському шоу «X-Фактор». У 2011 році отримала велику популярність з піснею «Прованс». За підсумками 2012 року, Йолку визнали співачкою, що найбільше ротується на російських радіостанціях. Згодом вона переїхала до Росії. За даними ЗМІ, проживає у місті Сергієв Посад під Москвою.

Йолка не приховує, що вже багато років націлена на слухачів-росіян. Співачка не афішує своїх українських коренів, а тема політики й ситуація в Україні для Йолки – табу.

В одному з інтерв'ю Єлизавета Іванців зізналася, що приїхала в Москву жербачкою і зараз місто є для неї рідним.