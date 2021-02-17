Легендарная супермодель об изнанке модельного бизнеса: «Я обнажалась по требованию»

Звезда также вступилась за девушек, которых обвиняют в анорексии

47-летняя модель Кейт Мосс работает в мире моды более 33 лет. За это время Кейт хорошо узнала «темную сторону» этого бизнеса. По словам модели, ей приходилось сталкиваться с сексуальными домогательствами. При этом многих даже не смущал ее юный возраст — Мосс начала свою карьеру в 14 лет.

По словам супермодели, на съемках часто происходили неприятные вещи. Звезда нередко оказывалась в ситуациях, когда чувствовала «ужасно неудобно», а иногда и вовсе не хотела идти на фотосессию из-за развязного поведения фотографов. Они ставили девушке ультиматумы и часто просили оголить ту или иную часть тела. Кейт считает, что сейчас ситуация почти не изменилась.

Мосс напомнила, что модельная карьера длится недолго. Многие девушки, как и она, начинают сниматься в подростковом возрасте.

«Так было и со мной. Но даже тогда находились фотографы, которые настаивали, чтобы я хоть немного обнажилась. Это было распространено тогда и остается актуальным до сих пор. Для подростков это может казаться по-настоящему шокирующим», — рассказала модель.

Икона мира моды 90-х годов призналась, что ей не нравилось, когда ее называли олицетворением «героинового шика». Мосс была одним из самых востребованных типажей того времени благодаря хрупкому телосложению и бледной тонкой коже. «Сомнительная похвала, я никогда этим не гордилась», — отметила Кейт.

«Никакое количество еды не помогало мне поправиться. К концу дня я всегда была худой и маленькой. Многих моделей с похожим типом телосложения часто критикуют — и это несправедливо. Хотя бы потому, что есть те, кто до определенного возраста могут есть все без ущерба для фигуры. Как я поняла после рождения дочери Лилы, все меняется», — цитирует The Sun Мосс.

Ранее «Скотч» показывал фото знаменитой гимнастки, которая после пережитых домогательств стала порнозвездой.

Гимнастка написала автобиографию, где подробно рассказала о насилии в спорте. По словам многократной чемпионки Нидерландов, дети в этой сфере терпят вербальный и сексуальный абьюз. «Есть много тренеров, которые любят помогать гимнасткам на тренировках, при этом трогают везде. Держат за грудь или в районе груди, хотя можно было бы держать чуть пониже и за спину. Я знаю тех, кому нравятся совсем молоденькие, даже дети. Они любят прикасаться к их голой коже, попе или груди», — пояснила Верона.