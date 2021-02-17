Пандемія у сусідів України знову піднімає голову. Морги переповнені

Стаціонарні морги заповнені на 100 відсотків

За перші два тижні лютого лікарня в Кошице прийняла стільки ж ковідних пацієнтів, скільки за цілий грудень

У словацьке місто Кошице привезли перший мобільний морг-рефрижератор, бо стаціонарні морги переповнені тілами померлих від коронавірусу.

Причиною стало різке зростання кількості смертей, зафіксованих в лікарні імені Л. Пастера (UNLP) в Кошице в результаті пандемії.

Близько 90 пацієнтів із діагнозом Covid-19 щодня звертаються за допомогою до лікарів. На даний час госпіталізовано 320 людей, 50 з яких перебувають у важкому стані.

«Якщо в грудні у нас було 467 госпіталізованих пацієнтів із Covid-19, у січні стало вже 899, що майже вдвічі більше. За перші два тижні лютого ми прийняли стільки ж пацієнтів, скільки за цілий грудень», – заявила прессекретар лікарні Моніка Кришкова.

Ситуація погіршується також з урахуванням кількості смертельних випадків – кількість смертей також подвоїлася.

«Відбулося збільшення вдвічі. Якщо в грудні у лікарні зафіксували 103 фатальних випадків, то в січні – 207», – додала Кришкова.

За словами Міхала Палковича, директора секції судової медицини невтішна ситуація дуже різко почала змінюватися з листопада.

«Кількість смертей постійно зростає. У лікарні є власні холодильні зони, які наразі зайняті на 100 відсотків. Тож нам довелося піти на такий крок», – повідомив Палкович.

Нагадаємо, від коронавірусу у світі померли вже 2 мільйони 368 людей. Найбільше смертей зафіксовано в США.



