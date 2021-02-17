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    Пандемія у сусідів України знову піднімає голову. Морги переповнені

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    Стаціонарні морги заповнені на 100 відсотків&nbsp; - Пандемія у сусідів України знову піднімає голову. Морги переповнені
    Стаціонарні морги заповнені на 100 відсотків 
    Фото: mukachevo.net

    За перші два тижні лютого лікарня в Кошице прийняла стільки ж ковідних пацієнтів, скільки за цілий грудень

    У словацьке місто Кошице привезли перший мобільний морг-рефрижератор, бо стаціонарні морги переповнені тілами померлих від коронавірусу.

    Причиною стало різке зростання кількості смертей, зафіксованих в лікарні імені Л. Пастера (UNLP) в Кошице в результаті пандемії.

    Близько 90 пацієнтів із діагнозом Covid-19 щодня звертаються за допомогою до лікарів. На даний час госпіталізовано 320 людей, 50 з яких перебувають у важкому стані.

    «Якщо в грудні у нас було 467 госпіталізованих пацієнтів із Covid-19, у січні стало вже 899, що майже вдвічі більше. За перші два тижні лютого ми прийняли стільки ж пацієнтів, скільки за цілий грудень», – заявила прессекретар лікарні Моніка Кришкова.

    Ситуація погіршується також з урахуванням кількості смертельних випадків – кількість смертей також подвоїлася.

    «Відбулося збільшення вдвічі. Якщо в грудні у лікарні зафіксували 103 фатальних випадків, то в січні – 207», – додала Кришкова.

    За словами Міхала Палковича, директора секції судової медицини невтішна ситуація дуже різко почала змінюватися з листопада.

    «Кількість смертей постійно зростає. У лікарні є власні холодильні зони, які наразі зайняті на 100 відсотків. Тож нам довелося піти на такий крок», – повідомив Палкович.

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    Пандемія у сусідів України знову піднімає голову. Морги переповнені
    Пандемія у сусідів України знову піднімає голову. Морги переповнені
    Пандемія у сусідів України знову піднімає голову. Морги переповнені
    Пандемія у сусідів України знову піднімає голову. Морги переповнені

    Нагадаємо, від коронавірусу у світі померли вже 2 мільйони 368 людей. Найбільше смертей зафіксовано в США.

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    Теги: Словаччина смерть лікарня місто коронавірус
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